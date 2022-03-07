AÖL sınav giriş ekranı! AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonucu sorgulama…

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) tarafından online olarak gerçekleştirilen AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise eğitimini açık öğretim olarak okuyan öğrenciler sınavlara katılıyor ve hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. Bu noktada hala sınavı tamamlamış olan kişiler AÖL sınav giriş ekranı araştırmalarını hızlandırdı. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte AÖL sınavına dair tüm bilgiler…
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), AÖL sınav sonuçları için henüz tarih vermedi, açıklandığında haberimizde de yer alacaktır.
Açık öğretim kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları için online sınav sistemi 1 Mart ile 10 Mart tarihleri arasında yapılacak.AÖL sınavlarının çevrim içi (online) olarak yapılacağı duyuruldu. Açık Öğretim Okulları'nda okuyan öğrenciler, sınavlarını Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapacak.
AÖL ONLİNE SINAVI NASIL YAPILACAK?
1. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.
2. Öğrenciler, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabileceklerdir.
3. Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.
4. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.
5. Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan 'şifremi unuttum' seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir.
6. Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır.
7. Online sınav uygulaması başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden öğrenciye bildirilecektir. Bu bildirim ile öğrenci, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav kurallarını ihlal eden öğrenci ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca cezai müeyyideler uygulanacaktır.