ALES/3 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM AİS sonuç ekranı
23 Kasım’da gerçekleştirilen ALES/3 oturumunun ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Akademik kariyer planlayan binlerce aday sınavdan çıkalı haftalar olmasına rağmen heyecanını kaybetmiş değil. ÖSYM’nin takvimde belirttiği tarihin yaklaşması sonuç sorgulama ekranına yönelik aramaları artırdı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre ALES/3 sonuçları, 12 Aralık 2025 Cuma günü erişime açılacak. Böylece sınava giren adaylar, merakla bekledikleri puanlarına bu tarihten itibaren ulaşabilecek.
Sonuçlar AİS Üzerinden Görüntülenecek
Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik veya Y.U. numaraları ve kendi şifreleriyle ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek. Mobil uygulama üzerinden de sorgulama yapılabilecek.
ÖSYM sonuç belgesinin fiziki olarak basılmayacağını ve posta yoluyla gönderilmeyeceğini bir kez daha hatırlattı.
İnternette yayımlanan duyurular, resmi tebligat niteliği taşıyacak.
Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, akademik kadro ilanlarını ve lisansüstü başvuru süreçlerini yakından takip eden adaylar için yeni bir sürecin kapısı aralanmış olacak. ALES sonuçlarının açıklanması her yıl olduğu gibi bu yıl da akademik dünyada önemli bir hareketlilik yaratacak.