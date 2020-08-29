Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 29.08.2020 10:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.08.2020 10:15
    ABONE OL

    Son dakika: 'tan önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre, Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

    Bakan Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar
    Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısında konuşuyor

    AHaber CANLI YAYIN


    Bakan Selçuk'un açıklalamalarından satır başları;

    Uzaktan eğitim nasıl olacak bu önemli bir soru. Bu soruya verdiğimiz cevap aslında çok net. Şu anda bütün dünayda olduğu gibi Türkjiye'de de sağlık koşulları nedeniyle uzaktan eğitimin ayrı bir yeri olduğunu düşünüyoruz.

    Çok kısa sürede TV kanalları açtık. 3.358 ders çekimi yaptık. 20 dakikalık bir dersin toplam yapılma süreci yaklaşık 5 gün sürüyor. Üst üste konulduğunda kaç yıl olduğunu siz düşünün. Sadece televizyonla yetinmedik. Yapay zeka temelli eğitim olan EBA, öğrencinin ilgisini, seviyesini ölçen, bölüm tavsiyesinde bulunan diyebilen bir zeka.

    CANLI SINIF YAPABİLEN ÜLKE SAYISI ÜÇÜ DÖRDÜ GEÇMİYOR
    1 milyon öğrenci varsa 1 milyon ayrı sınav yapan bir sistem. Öğretmenler için de çok önemli bir dönem. Bir öğretmenin 20 senede karşılaşacağı bir durumla haftada bir karşılaşmaya evrildi. Öğrencileri motive etme konusunda, rehberlik hizmetleri konusunda yüzlerce konuda öğretmenimiz talep ettiği eğitimi alma imkanına kavuştu. Canlı sınıflar yaptık. Dünyada canlı sınıf yapabilen ülke sayısı üçü dördü geçmiyor



    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Eğitim Son dakika: Bakan Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar
    Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
    Tüm Eğitim Haberleri