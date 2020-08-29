Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısında konuşuyor

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Bakan Selçuk'un açıklalamalarından satır başları;



Uzaktan eğitim nasıl olacak bu önemli bir soru. Bu soruya verdiğimiz cevap aslında çok net. Şu anda bütün dünayda olduğu gibi Türkjiye'de de sağlık koşulları nedeniyle uzaktan eğitimin ayrı bir yeri olduğunu düşünüyoruz.



Çok kısa sürede TV kanalları açtık. 3.358 ders çekimi yaptık. 20 dakikalık bir dersin toplam yapılma süreci yaklaşık 5 gün sürüyor. Üst üste konulduğunda kaç yıl olduğunu siz düşünün. Sadece televizyonla yetinmedik. Yapay zeka temelli eğitim olan EBA, öğrencinin ilgisini, seviyesini ölçen, bölüm tavsiyesinde bulunan diyebilen bir zeka.



CANLI SINIF YAPABİLEN ÜLKE SAYISI ÜÇÜ DÖRDÜ GEÇMİYOR

1 milyon öğrenci varsa 1 milyon ayrı sınav yapan bir sistem. Öğretmenler için de çok önemli bir dönem. Bir öğretmenin 20 senede karşılaşacağı bir durumla haftada bir karşılaşmaya evrildi. Öğrencileri motive etme konusunda, rehberlik hizmetleri konusunda yüzlerce konuda öğretmenimiz talep ettiği eğitimi alma imkanına kavuştu. Canlı sınıflar yaptık. Dünyada canlı sınıf yapabilen ülke sayısı üçü dördü geçmiyor







