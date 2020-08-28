Okullar ne zaman açılacak MEB son dakika! 8. ve 12. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak MEB son dakika duyurusu geldi! 8. ve 12. sınıfların okula ne zaman başlayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı son dakika duyurusu yayımlandı. Duyurunun ardından okullar ne zaman açılacak sorusu gündeme oturdu. Duyuruda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağına ilişkin spekülasyonlara açıklık getirildi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) konuyla ilgili yapılan açıklamada, 12. ve 8. sınıfların 21 Eylül'de okula başlayacağı duyurulduğuna ilişkin haberler paylaşılmıştı. Ancak konuyla ilgili MEB son dakika açıklaması geldi. İşte MEB açıklaması:

Habertürk Televizyonu tarafından servis edilen "MEB'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM DUYURUSU" şeklindeki son dakika haberi, gerçeği yansıtmamaktadır. 21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir. Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır.

Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmî iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan / teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.