Okullar ne zaman açılacak MEB son dakika! 8. ve 12. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak MEB son dakika duyurusu geldi! 8. ve 12. sınıfların okula ne zaman başlayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı son dakika duyurusu yayımlandı. Duyurunun ardından okullar ne zaman açılacak sorusu gündeme oturdu. Duyuruda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağına ilişkin spekülasyonlara açıklık getirildi.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) konuyla ilgili yapılan açıklamada, 12. ve 8. sınıfların 21 Eylül'de okula başlayacağı duyurulduğuna ilişkin haberler paylaşılmıştı. Ancak konuyla ilgili MEB son dakika açıklaması geldi. İşte MEB açıklaması:
Habertürk Televizyonu tarafından servis edilen "MEB'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM DUYURUSU" şeklindeki son dakika haberi, gerçeği yansıtmamaktadır. 21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir. Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır.
Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmî iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan / teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.
MEB 2020 – 2021 TAKVİMİ
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.
BAKAN SELÇUK TARİH VERMİŞTİ!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bilim Kurulu'nun tavsiyesinin ardından "2020-2021 Eğitim-Öğretim 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle okullar açılacak, 21 Eylül'de seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitim başlayacak." açıklamasını yapmıştı.
Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti:
"Uzaktan eğitim araçları EBA televizyon kanalları, öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler, EBA internetin içeriğindeki birtakım konulardan oluşuyor. Ayrıca hazırlanan destek materyalları ile öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.
Okullarımızı açtığımızda öğrencilerimize, öğretmenlerimize, personele, servis sürücülerine varana kadar herkesin sağlık durumları, test kodlarıyla takip altında olacak. Gerekli önlemler alınacak.
Servislerde, okul bahçesi girişinde maske ve benzeri standartlar hususunda kılavuz çerçevesinde belirlenmişti. Öğrenci ve öğretmenlerimiz ve velilerimiz için rehber ve kılavuzlar hazırladık. Bunların ne şekilde uygulanacağının ayrıntısını da devam ettireceğiz.
Öğrencilerimizin teneffüste neler yapacağı konusunda kılavuzumuzda açıklanacak. Maske temin edilecek. Okullarımızın uyması gereken hijyen standartları konusunda birtakım kılavuzları daha önce de hazırlamıştık. Bu standartlar nasıl denetlenecek? 2000 denetmenimiz şu anda sahada ve okullardadırlar.
Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz için hazırlanan bu kılavuzun takibi devam edecek. Okulun ilk haftasında özel bir uyum çalışmalarımız olacak. Okulların hijyenini sağlamak için temizlik ve personel alımları devam ediyor. Bu personelin sayısında artışa gitmiş bulunuyoruz.
Okullarımızla ilgili ihtiyaç kalemleri tek tek çıkarılmıştır, bunların takibi de devam ediyor. Okullarımıza mali destek vermek ve diğer teknik destekleri sağlamak için gereken planlamaları yaptık.
Kısa zaman içerisinde öncelikli okullarımızdan başlamak üzere bu destekler okullara ulaştıracak. Bakanlık bürokratlarımız çeşitli illerde gruplar halinde risk analizine katılacaklar. Yani sahadayız. Bu çalışmalarla Bilim Kurulu'nu da bilgilendirmeyi ve yol haritasını ortaya koymayı planlıyoruz.
Tüm süreç boyunca sahada ve okullarda olacağız. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin eğitim yılını şimdiden kutluyor, yüz yüze eğitime bir an önce başlamak temennisini tekrarlıyorum."