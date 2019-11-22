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  • 22.11.2019 16:37
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 16:38

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete yeni uygulama: ! Bakan Selçuk duyurdu

, şiddete maruz kalan eğitim çalışanlarına kolluk kuvvetleri ve yetkililer tarafından hızlı müdahalenin sağlanması için "" mobil uygulama sistemi oluşturduklarını ve yaygınlaşması için çalışma başlattıklarını belirtti.

Bakan Selçuk duyurdu: Kırmızı Tebeşir başlıyor

Selçuk, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet konusunda, TCK'de düzenleme yapılması için bakanlıklar arasında iş birliği başlattıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'nin geleceğini hazırlayan öğretmenlere, eğitim çalışanlarına karşı her türlü şiddete veya tehdide başvuran kişilere yönelik, 'nda ve ilgili mevzuatta yeni yasal düzenleme yapılması için bakanlıklar arasında iş birliği başlattıklarını açıkladı.

Şiddete maruz kalan eğitim çalışanlarına kolluk kuvvetleri ve yetkililer tarafından hızlı müdahalenin sağlanması için "" mobil uygulama sistemi oluşturduklarını ve yaygınlaşması için çalışma başlattıklarını belirten Selçuk şunları kaydetti:

"Şiddete maruz kalan eğitim çalışanlarına bakanlığımızca hukuki destek sağlanacağı gibi şikayete gerek duyulmaksızın yasal sürecin bakanlığımızın ilgili birimlerince takip edileceği bir yapı kurduk. Okullarda yaşanan şiddet olayları okul ortamını, öğrenci ve öğretmen motivasyonunu olumsuz olarak etkilemektedir. Eğitimciye yönelen şiddetin son bulması için konuyu bizzat takip ediyor ve toplumumuzdan bu konuda sonsuz destek bekliyorum."

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