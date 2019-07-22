Milli Eğitim Bakanlığınca, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Sınavın ardından heyecanlı bekleyişini sürdüren öğrenciler, MEB'in resmi internet adresi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecekler. Peki, 2019 PYBS İOKBS bursluluk sınavı sonuçları nasıl görüntülenir?

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildi. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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BURSLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacak.