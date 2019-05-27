AÖF final sınavı soruları ve cevapları için bekleyiş sona erdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sisteminde eğitim gören öğrenciler, 25-26 Mayıs'ta bahar dönemi final sınavına katıldı. Sınavın sona ermesi ile birlikte adaylar soruları ve cevapları görüntülemek için internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, AÖF sınav soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AÖF final sınavı soruları ve cevapları AÖF'ün resmi internet adresi üzerinden açıklandı. Aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak kısa yoldan soru ve cevaplara ulaşabilirsiniz.

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav soru ve cevaplarının yayınlanmasının ardından, sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı merak edilmeye başlandı. Sonuçların resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 10 gün içerisinde erişime açılmıştı. Buna göre, 2019 AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçlarının 03-07 Mayıs 2019 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.