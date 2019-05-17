Bursluluk sınavı giriş belgesi, internet üzerinde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen PYBS adıyla bilinen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için adaylar hazırlık içinde. Sınav takviminde yer alan bilgiye göre, sınav giriş belgelerinin bugün yayınlanacağı duyurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından öğrencile ve velileri sınav yerlerini araştırmaya başladı. Peki, bursluluk sınavı giriş belgesi nereden alınır? 2019 PYBS İOKBS sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte konu ile ilgili detaylar...

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı daha önce yayınladığı takvimde sınav giriş belgelerinin 17 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanacağını duyurmuştu. Öğrenciler ve velileri sınav giriş belgelerinin nereden alınacağını merak ediyor.

Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi 17 Mayıs 2019 tarihinden itibaren e-Okul sisteminden okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenip imzalandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

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