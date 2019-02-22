4 Şubat tarihinde POMEM 10 bin erkek ve kadın polis alımı mülakatları sona ermişti. POMEM mülakat giriş sınavına katılan adaylar şimdi büyük bir heyecanla sonuçları bekliyor. Mülakatlara giren adayların merak ettiği soruların başında 23. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı sorusu yer alıyor. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...

23. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı 23. Dönem POMEM Mülakat sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Kesin bir tarih belirtilmese de mülakat sonuçlarının mart ayının ortalarına doğru açıklanması ön görülüyor.

SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL İLAN EDİLECEK?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamı olacak. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

POMEM NEDİR?

POMEM, Polis Meslek Eğitim Merkezi olan polis yetiştirme kurumunun kısaltılmış ismidir. 6 ay ve üzeri eğitim veren üniformalı ve yatılı polis okuludur. Bu okuldaki öğrencilerin tüm ihtiyaçları ve harçlıkları eğitimleri boyunca devlet tarafından karşılanmaktadır. Pomem diğer yatılı okullarda olduğu gibi eğitiminiz sırasında ev iznine çıkmanıza olanak tanır. Sosyal aktivitelere katılır, resmi ve dini tatillerde izinli sayılırsınız. Bu kurumdan mezun olduktan sonra polis unvanını alır ve Polis Teşkilatı bünyesinde hizmet edersiniz.