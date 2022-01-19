20 Ocak Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? Yarın Adana, Osmaniye'de eğitime ara verildi mi? İşte tatil edilen okulların tamamı

Hava şartlarındaki olumsuzluklar nedeniyle eğitim ve çalışma hayatında aksamalar meydana geldi. Yoğun kar yağışı yolları kapattı. Meteoroloji'den bir çok il için buzlanma ve don uyarısı geldi. Milyonlarca öğrenci de okullar tatil edildi mi araştırmaya başladı. Peki Hangi illerde okullar tatil edildi? 20 Ocak Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? Yarın Adana, Osmaniye'de eğitime ara verildi mi? İşte Valiliklerden son dakika 'kar tatili' açıklamaları ile tatil edilen okulların tamamı...
20 OCAK KAHRAMANMARAŞ'tA OKULLAR TATİL Mİ?
Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 20 Ocak 2022 günü eğitime 1 gün ara verildi. Kentte kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi.
Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edilerek, vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları istendi.
YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
ŞANLIURFA
Şanlıurfa'da kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi
Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.
ADIYAMAN
Adıyaman'da okul tatili uzatıldı
Adıyaman Valiliği, 20 Ocak Perşembe günü ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.
Salı ve Çarşamba günü kar ve tipi nedeniyle okulların tatil edildiğini duyuran Adıyaman Valiliği, Perşembe günü de okulları tatil etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelindeki yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 20 Ocak 2022 Perşembe günü de ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.