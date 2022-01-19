20 Ocak Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? Yarın Adana, Osmaniye'de eğitime ara verildi mi? İşte tatil edilen okulların tamamı

20 OCAK KAHRAMANMARAŞ'tA OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 20 Ocak 2022 günü eğitime 1 gün ara verildi. Kentte kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edilerek, vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları istendi.

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

ŞANLIURFA

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