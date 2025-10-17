PODCAST CANLI YAYIN

YPG/SDG elebaşı Abdi’den bir çelişkili açıklama daha! Hem “Şara ile anlaştık” dedi hem eyalet mesajı verdi

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi, Suriye ordusuna entegrasyonları konusunda bir çelişkili açıklama daha yaptı. 10 Mart mutabakatına imza atan fakat süreci baltalayan Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yaptıkları görüşmede “prensipte anlaştıklarını” söyledi. SDG’nin Suriye ordusuna entegre olacağını vurgulayan Abdi, bir yandan ise eyalet mesajı vererek Süveyda ve Lazkiye konusunda ise açıkça Şam’ı tehdit etti.

Terörsüz Türkiye terörsüz bölge adımları kapsamında Ankara ve Şam'ın hamleleri devam ederken terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG farklı açıklamalarla süreci baltalamaya devam ediyor.

Mazlum Abdi ve Tom Barrack görüşmesi, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüMazlum Abdi ve Tom Barrack görüşmesi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ELEBAŞI ABDİ'DEN BİR ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMA DAHA

Geçtiğimiz hafta ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya gelen ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştüklerini belirtikten sonra bölücü açıklamalarına devam eden SDG elebaşı Mazlum Abdi, yine çelişkili açıklamalara imza attı.

Şara, Barrack görüşmesi, Fotoğraf SANA'dan alınmıştırŞara, Barrack görüşmesi, Fotoğraf SANA'dan alınmıştır

"ŞAM'LA PRENSİPTE ANLAŞTIK" DEDİ

Abdi, SDG'nin entegrasyonu konusunda Şam ile prensipte anlaştıklarını ve Suriye ordusuna entegre olacağını söyledi.

YPG/SDG elebaşı Abdi ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara, 10 Mart'ta imzaladıkları mutabakat ile ateşkes ve SDG'nin entegrasyonu konusunda anlaşmıştı. SDG tarafı aylardır süreci sabote ediyor, birbirinden çelişkili açıklamalarla entegrasyonu erteliyor.

ABD merkezli Associated Press'e konuşan Abdi, Suriye hükümetiyle yapılan görüşmelerin ardından "prensipte bir anlaşmaya vardıklarını" duyurdu ve 10 Mart'tan bu yana süreci baltalayan SDG değilmiş gibi "aylardır süren tıkanıklığın ardından bu durumun önemli bir siyasi ve askeri dönüm noktası" olduğunu söyledi.

Mazlum Abdi ve Şara, 10 Mart anlaşması, Takvim Fotoğraf ArşiviMazlum Abdi ve Şara, 10 Mart anlaşması, Takvim Fotoğraf Arşivi

SAVUNMA BAKANLIĞI İDDİASI

"On binlerce askerimiz ve iç güvenlik gücümüz var. Bu güçler, küçük gruplar gibi tek tek değil, Savunma Bakanlığı'nın belirlediği kurallara göre oluşturulacak askeri birlikler halinde ulusal orduya katılacak" diyen Abdi, Şam yönetimiyle kurulan ortak komitenin Savunma Bakanı ve üst düzey askeri yetkililerle çalışacağını belirtti.

Abdi ayrıca komitenin birleşmenin hukuki, idari ve askeri esaslarını belirleyeceğini ve SDG'den bazı isimlerin Suriye Savunma Bakanlığı'nda üst düzey pozisyonlarda görev alacağını iddia etti.

SÜVEYDA VE LAZKİYE TEHDİDİ

"DEAŞ'a karşı on yıldan fazla süren mücadelemiz, askerlerimizin büyük bir tecrübe kazandığını gösterdi. Bu deneyim, Suriye ordusunun güçlenmesine katkı sunacak" diyen Abdi, ayrıca Süveyda ve Lazkiye'deki olaylarla ilgili Şam'ı aba altından sopa göstererek tehdit etti. Son aylarda Süveyda ve Lazkiye'de yaşanan çatışmaların endişe yarattığını söyleyen Abdi, "Tüm Suriyelilerin eşit haklara sahip olduğu bir sistem kurulmadıkça bu tür olaylar tekrarlanabilir" dedi.

Elebaşı Mazlum Abdi, Takvim Fotoğraf ArşiviElebaşı Mazlum Abdi, Takvim Fotoğraf Arşivi

YİNE EYALET PROVOKASYONU

SDG elebaşı, hedefinin ülke içinde birlik temelinde adem-i merkeziyetçi bir yönetim olduğunu söylerken merkezi yönetime karşı olduklarını, eyalet yönetimi istediklerini bir kez daha vurgulayarak süreci saboteye devam edeceklerini de ilan etti ve şöyle konuştu:

Biz birleşik bir Suriye içinde, yetkilerin merkez ile eyaletler arasında paylaşılmasını savunuyoruz. Bu, ayrışma değil, adaletli bir yönetişim modelidir. Anlaşmaya göre, Kuzey ve Doğu Suriye'deki tüm sivil, ekonomik ve askeri kurumlar Şam merkezli yapıya entegre edilecek.

TÜRKİYE ÇELİŞKİSİ

Son konuşmasında haddini aşarak bir yandan Türkiye'yi "işgalci" ilan eden bir yandan da Suriye'de çözüm yolunun Ankara'dan geçtiğini söyleyen Abdi, "Eğer Suriyeliler kendi aralarında anlaşırsa, Türkiye'nin müdahale etmesi için hiçbir gerekçe kalmaz. Ankara'nın da son dönemde bu konuda bir esneklik gösterdiğini gözlemliyoruz." dedi.

YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdiden bölücülük: Merkezi olmayan Suriye istiyoruz | İki farklı Türkiye açıklamasıYPG/SDG elebaşı Mazlum Abdiden bölücülük: Merkezi olmayan Suriye istiyoruz | İki farklı Türkiye açıklaması

