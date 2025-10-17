YPG/SDG elebaşı Abdi’den bir çelişkili açıklama daha! Hem “Şara ile anlaştık” dedi hem eyalet mesajı verdi

Terörsüz Türkiye terörsüz bölge adımları kapsamında Ankara ve Şam'ın hamleleri devam ederken terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG farklı açıklamalarla süreci baltalamaya devam ediyor.
ELEBAŞI ABDİ'DEN BİR ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMA DAHA
Geçtiğimiz hafta ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya gelen ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştüklerini belirtikten sonra bölücü açıklamalarına devam eden SDG elebaşı Mazlum Abdi, yine çelişkili açıklamalara imza attı.
"ŞAM'LA PRENSİPTE ANLAŞTIK" DEDİ
Abdi, SDG'nin entegrasyonu konusunda Şam ile prensipte anlaştıklarını ve Suriye ordusuna entegre olacağını söyledi.
YPG/SDG elebaşı Abdi ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara, 10 Mart'ta imzaladıkları mutabakat ile ateşkes ve SDG'nin entegrasyonu konusunda anlaşmıştı. SDG tarafı aylardır süreci sabote ediyor, birbirinden çelişkili açıklamalarla entegrasyonu erteliyor.
ABD merkezli Associated Press'e konuşan Abdi, Suriye hükümetiyle yapılan görüşmelerin ardından "prensipte bir anlaşmaya vardıklarını" duyurdu ve 10 Mart'tan bu yana süreci baltalayan SDG değilmiş gibi "aylardır süren tıkanıklığın ardından bu durumun önemli bir siyasi ve askeri dönüm noktası" olduğunu söyledi.