YPG/SDG elebaşı Abdi’den bir çelişkili açıklama daha! Hem “Şara ile anlaştık” dedi hem eyalet mesajı verdi

Mazlum Abdi ve Şara, 10 Mart anlaşması, Takvim Fotoğraf Arşivi

SAVUNMA BAKANLIĞI İDDİASI

"On binlerce askerimiz ve iç güvenlik gücümüz var. Bu güçler, küçük gruplar gibi tek tek değil, Savunma Bakanlığı'nın belirlediği kurallara göre oluşturulacak askeri birlikler halinde ulusal orduya katılacak" diyen Abdi, Şam yönetimiyle kurulan ortak komitenin Savunma Bakanı ve üst düzey askeri yetkililerle çalışacağını belirtti.

Abdi ayrıca komitenin birleşmenin hukuki, idari ve askeri esaslarını belirleyeceğini ve SDG'den bazı isimlerin Suriye Savunma Bakanlığı'nda üst düzey pozisyonlarda görev alacağını iddia etti.

SÜVEYDA VE LAZKİYE TEHDİDİ

"DEAŞ'a karşı on yıldan fazla süren mücadelemiz, askerlerimizin büyük bir tecrübe kazandığını gösterdi. Bu deneyim, Suriye ordusunun güçlenmesine katkı sunacak" diyen Abdi, ayrıca Süveyda ve Lazkiye'deki olaylarla ilgili Şam'ı aba altından sopa göstererek tehdit etti. Son aylarda Süveyda ve Lazkiye'de yaşanan çatışmaların endişe yarattığını söyleyen Abdi, "Tüm Suriyelilerin eşit haklara sahip olduğu bir sistem kurulmadıkça bu tür olaylar tekrarlanabilir" dedi.