Yeni Zelanda Başbakanı Luxon’dan İsrail’e sert tepki: Netanyahu aklını kaybetti

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını “korkunç” ve “kabul edilemez” olarak nitelendirerek Tel Aviv’e sert tepki gösterdi. Luxon, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun uluslararası çağrıları görmezden gelmesini eleştirdi ve “Bence Netanyahu aklını kaybetti” dedi.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "aklını kaybettiğini" söyledi.

YENİ ZELANDA BAŞBAKANINDAN İSRAİL'E TEPKİ

Luxon, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki durumun "korkunç" seviyede olduğunu belirtti.

Gazze'ye saldırıların son derece "kabul edilmez" olduğunu vurgulayan Luxon, Netanyahu'nun, uluslararası toplumun çağrılarını göz ardı ettiğini söyledi.

"NETANYAHU AKLINI KAYBETTİ"

Luxon, "Netanyahu bence çok ileri gitti. Bence aklını kaybetti." dedi.

İsrail'in insani yardımların Gazze'ye serbestçe ulaştırılması konusundaki çağrıları da dikkate almadığını hatırlatan Luxon, bu durumun Gazze'deki insani krizi derinleştirdiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 599 Filistinli hayatını kaybetti, 154 bin 88 kişi de yaralandı.

