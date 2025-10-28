PODCAST CANLI YAYIN

Trump’tan Japonya’nın yeni başbakanı Takaiçi’ye açık çek

ABD Başkanı Donald Trump Asya turu kapsamında bulunduğu Japonya’da yeni Başbakan Sanae Takaiçi ile bir araya geldi ve Takaiçi’ye büyük sözler verdi. Japonya’yı “en güçlü düzeyde müttefik” olarak nitelendiren Trump, Takaiçi’ye resmen açık çek verdi.

ABD Başkanı Donald Trump Asya turu kapsamında ziyaret ettiği Japonya'da yeni Başbakan Sanae Takaiçi'ye büyük destek sözü verdi.

TRUMP'TAN JAPONYA'YA ÖVGÜ ÜSTÜNE ÖVGÜ

Trump bugün Tokyo'ya yaptığı ziyarette Japonya'yı "en güçlü düzeyde müttefik" olarak nitelendirdi ve övgüler yağdırdı. Uzun süredir ABD müttefiki olan ülkenin "büyük miktarda yeni askeri teçhizat" satın almaya hazırlandığını belirten Trump ikili ilişkilerin "her zamankinden daha güçlü" olacağına dair güvenini dile getirdi.

TAKAİÇİ'YE AÇIK ÇEK

Trump Takaiçi'ye "Size şunu bildirmek istiyorum; herhangi bir sorunuz, herhangi bir şüpheniz olduğunda, herhangi bir şey istediğinizde, herhangi bir iyiliğe ihtiyacınız olduğunda, Japonya'ya yardım etmek için yapabileceğim herhangi bir şey olduğunda yanınızda olacağız." dedi.

Geçtiğimiz hafta göreve başlayan muhafazakar Takaiçi, Trump'a Tayland ile Kamboçya arasındaki anlaşmazlığa arabuluculuk yaptığı ve bölgede "barış ve istikrara sarsılmaz bağlılığı" nedeniyle teşekkür etti.

NADİR TOPRAK ELEMENTİ ANLAŞMASI

Liderler ayrıca nadir toprak elementleri ve kritik mineraller konusunda bir iş birliği anlaşması imzaladı ve ABD-Japonya ittifakının "yeni bir altın çağına" doğru ilerlemesi için çalışma sözü verdi. Trump, bu ayın başlarında Çin'in nadir toprak elementleri pazarındaki hakimiyetine karşı koymayı amaçlayan benzer bir anlaşmayı Avustralya ile de imzaladı.

Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana Amerikan birliklerine ev sahipliği yapıyor ve ABD silahlarının en büyük alıcılarından biri olmaya devam ediyor. Tokyo, son yıllarda savunma bütçesini artırdı ve donanmasını uzun menzilli seyir füzeleriyle donatmaya başladı.

ABD, Japonya ve Güney Kore düzenli olarak ortak deniz tatbikatları gerçekleştiriyor ve bu tür tatbikatları kışkırtıcı olarak gören Çin ve Kuzey Kore'nin tepkisini çekiyor.

