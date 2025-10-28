Trump’tan Japonya’nın yeni başbakanı Takaiçi’ye açık çek

Trump bugün Tokyo 'ya yaptığı ziyarette Japonya 'yı "en güçlü düzeyde müttefik" olarak nitelendirdi ve övgüler yağdırdı. Uzun süredir ABD müttefiki olan ülkenin "büyük miktarda yeni askeri teçhizat" satın almaya hazırlandığını belirten Trump ikili ilişkilerin "her zamankinden daha güçlü" olacağına dair güvenini dile getirdi.

Takaiçi ve Trump, AP

TAKAİÇİ'YE AÇIK ÇEK

Trump Takaiçi'ye "Size şunu bildirmek istiyorum; herhangi bir sorunuz, herhangi bir şüpheniz olduğunda, herhangi bir şey istediğinizde, herhangi bir iyiliğe ihtiyacınız olduğunda, Japonya'ya yardım etmek için yapabileceğim herhangi bir şey olduğunda yanınızda olacağız." dedi.

Geçtiğimiz hafta göreve başlayan muhafazakar Takaiçi, Trump'a Tayland ile Kamboçya arasındaki anlaşmazlığa arabuluculuk yaptığı ve bölgede "barış ve istikrara sarsılmaz bağlılığı" nedeniyle teşekkür etti.