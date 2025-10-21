PODCAST CANLI YAYIN

Japonya'da bir ilk! İstifa eden İşiba Şigeru'nun ardından kadın başbakanı göreve geldi

Japonya’da Liberal Demokrat Parti liderlik seçimlerini kazanan Takaiçi Sanae, mecliste yapılan oylamada başbakan seçilerek ülkenin ilk kadın başbakanı oldu. 64 yaşındaki Takaiçi, istifa eden İşiba Şigeru’nun yerini aldı.

Japonya'da bir ilk! İstifa eden İşiba Şigeru'nun ardından kadın başbakanı göreve geldi

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) bu ay içindeki liderlik seçimlerini kazanan Takaiçi Sanae, ülkenin ilk kadın başbakanı seçildi.

Takaiçi Sanae, AA

JAPONYA'NIN İLK KADIN BAŞBAKANI

Japan Times gazetesinin haberine göre, Japonya'da meclis oturumunda, ülkenin yeni başbakanının seçilmesine ilişkin oylama yapıldı.

Buna göre, Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) bu ay içindeki liderlik seçimlerini kazanan Takaiçi Sanae, 237 oyla yeni başbakan seçildi.

Rakibi Anayasal Demokrat Parti (CDP) lideri Noda Yoşihiko'nun 149 oyuna karşı seçilen Takaiçi, Japonya'nın ilk kadın başbakanı oldu.

Takaiçi Sanae, AA

BAŞBAKAN ŞİGERU İSTİFA ETMİŞTİ

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, temmuzdaki Danışman Meclisi seçimlerinde LDP ve koalisyon ortağı Komeitonun meclis çoğunluğunu kaybettiği sonuçlar nedeniyle Başbakanlık ve LDP Genel Başkanlığı görevlerinden istifa etmişti.

Ardından LDP'nin yeni lideri, çeşitli dönemlerde kabinede görev alan eski Ekonomi Güvenliği Bakanı Takaiçi olmuştu.

Japonya'nın "ilk kadın başbakanı" olan 64 yaşındaki Takaiçi, "kamuoyunda en çok destek gören isim" olarak öne çıkıyordu.

