Trump'tan Demokratik Sosyalist aday Zohran Mamdani'ye soğuk duş

ABD Başkanı Trump, New York Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani'nin seçilmesi halinde "sevgili ilk evim" diye bahsettiği New York şehrine sağlanan federal fonları kısacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanlığı seçimlerine saatler kala, New York Belediye Başkan adayı Zohran Mamadani'ye tehdit dolu paylaşımda bulundu.

Truth Social hesabında paylaşımda bulunan ABD Başkanı Trump şunları ifade etti:

"Komünist aday Mamdani New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanırsa, gerekli olan asgari miktar dışında federal fon sağlama ihtimalim çok düşük, çünkü komünist bir yönetim altında bu bir zamanlar muhteşem olan şehrin başarı şansı, hatta hayatta kalma şansı sıfır! Komünist bir yönetimle durum daha da kötüye gidebilir."


TRUMP'TAN FEDERAL FON TEHDİDİ

Trump, kendi sosyal medya platformu olan Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Demokratik Sosyalist adayı Zohran Mamdani'nin olası zaferinin, ABD'nin en büyük şehrinin federal bütçeden alacağı payı tehlikeye atacağını açıkça belirtti.

ABD Başkanı Trump (AA)ABD Başkanı Trump (AA)


New York'un ulaşım, altyapı ve sosyal hizmetler gibi kritik hizmetlerde federal fonlara bağımlı olduğu göz önüne alındığında, tehdit dolu bu karar ortalama 8.5 milyon nüfusa sahip New York Şehri için büyük sorun teşkil ediyor.

ABD Başkanı Trump ve New York Belediye Başkan Adayı Zohran Mamdani (AA)ABD Başkanı Trump ve New York Belediye Başkan Adayı Zohran Mamdani (AA)

Mamdani seçime saatler kala tekrar Trump'ın hedefi oldu. Seçimi kazanmak için tuşlara basan Demokrat aday Mamdani'nin seçimi kazanmak için son seçim çalışmaları Cuma namazına gitmek, kiliseye gitmek, Şabat yemeğine katılmak ve LGBTQ+ bara gitmek. Her kesimden oy almaya çalışan Mamdani seçimi kazanırsa New York'un ilk müslüman belediye başkanı olacak.

