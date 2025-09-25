PODCAST CANLI YAYIN

Trump'ın Gazze için masaya koyduğu Amerikan Planı ortaya çıktı! İşte detayları...

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da yer aldığı BM Genel Kurulu marjındaki Gazze konulu toplantının perde arkası ortaya çıkmaya devam ediyor. Trump’ın bu toplantıda, soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını kalıcı olarak sona erdirmesine ilişkin bir plan sunduğu iddia edildi. İsrail basınında yer alan iddiaya göre Trump, ilk kez İsrail'in Gazze'ye yaklaşık 2 yıldır devam eden şiddetli saldırılarının tamamen sona erdirilmesini hedefleyen bir "Amerikan planı" ortaya koydu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, BM Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantıda İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını kalıcı olarak sona erdirmesine ilişkin bir plan sunduğu ileri sürüldü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanları, salı gecesi BM Genel Kurulu marjında Gazze konulu toplantı gerçekleştirilmişti.

TRUMP İLK KEZ O PLANI ANLATTI

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun toplantıya ilişkin bilgi sahibi 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump, ilk kez İsrail'in Gazze'ye yaklaşık 2 yıldır devam eden şiddetli saldırılarının tamamen sona erdirilmesini hedefleyen bir "Amerikan planı" ortaya koydu.

Trump'ın Başkan Erdoğan da dahil toplantıya katılan liderlere İsrail'in Gazze'ye saldırılarını "derhal sona erdirmesi" gerektiğinin altını çizdiği ve söz konusu planı, "İsrail'in uluslararası arenada giderek daha fazla yalnızlaşması nedeniyle" sunduğunu belirtildi.

Trump, liderlerden plana destek vermeleri ve Gazze'de "ertesi gün planının" bir parçası olmalarını istediğini belirtti.

ABD basını yazdı: Trumptan Başkan Erdoğanın da bulunduğu Gazze toplantısında Batı Şeria sözüABD basını yazdı: Trumptan Başkan Erdoğanın da bulunduğu Gazze toplantısında Batı Şeria sözü
ABD basını yazdı: Trump'tan Başkan Erdoğan'ın da bulunduğu Gazze toplantısında Batı Şeria sözü

AMERİKAN PLANI NE İÇERİYOR?

Kanal 12'ye konuşan kaynaklara göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı, İsrailli tüm esirlerin serbest bırakılması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden kademeli olarak çekilmesini içeriyor.

Toplantıya katılan liderlere sunulan planda ayrıca Gazze Şeridi'nde Hamas olmaksızın bir yönetim mekanizması kurulması, bölgeye Arap ve İslam ülkelerinden askerlerin de yer alacağı güvenlik gücünün konuşlandırılması ve bölgenin yeniden inşası için Arap devletlerinden fon sağlanmasının da bulunduğu belirtildi.

ABD planı çerçevesinde İsrail saldırıları sonrası Gazze Şeridi'ndeki sürece Filistin Yönetiminin de dahil edilmesi öngörülüyor.

AMERİKAN PLANI İÇİN HANGİ ŞARLAR SUNULDU?

Öte yandan BM Genel Kurulu marjında gerçekleştirilen Gazze konulu toplantıya katılan liderlerin, Trump'ın planına belirli şartlar altında destek vereceklerini vurguladığı belirtildi.

Söz konusu şartlar arasında İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ni ilhaka kalkışmaması, Gazze Şeridi'nde herhangi bir işgale girişmemesi ve yasa dışı Yahudi yerleşim yeri kurmamasının yer aldığı aktarıldı.

Liderlerin, Gazze'ye insani yardımların derhal arttırılması ve İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya ilişkin statükoyu ihlal etmeye son vermesi halinde plana destek vereceklerini bildirdiği belirtildi.

HERKES UMUTLU AYRILDI

Kanal 12'ye konuşan, toplantıya katılan bir Arap yetkili, "Toplantıdan herkes umut dolu ayrıldı. İlk kez masada ciddi bir plan olduğunu hissettik. Başkan Trump savaşın sona ermesini istiyor. Bu korkunç dönemin geride kalmasını ve bölgede daha iyi şeylere doğru ilerleyebilmemizi istiyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca kaynaklar, Trump'ın liderlere İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etmesine izin vermeyeceğini açıkça belirttiğini de söyledi.

