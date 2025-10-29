Trump'ın Asya'da yeni durağı Güney Kore! Lee yakıt desteği istedi Donald Kuzey Kore liderinden bahsetti

Trump ve Lee, Reuters

GÜNEY KORE'DE KUZEY KORE MESAJI

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u çok iyi tanıdığını söyleyen Trump, "(Kim ile) Çok iyi anlaşıyoruz. (Görüşme için) Zamanlamayı ayarlayamadık." diye konuştu.

Trump, "Yarın (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) Başkan Şi geliyor. Bu, dünya ve hepimiz için çok önemli bir şeydi. Çok dikkatli izleyeceksiniz. Burada buluşuyoruz." ifadelerini kullandı.