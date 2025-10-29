PODCAST CANLI YAYIN

Trump'ın Asya'da yeni durağı Güney Kore! Lee yakıt desteği istedi Donald Kuzey Kore liderinden bahsetti

ABD Başkanı Donald Trump Asya turundaki yeni durağı Güney Kore'de mevkidaşı Lee Jae Myung ile bir araya geldi. Lee, Trump'tan nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar için yakıt desteği istedi. Trump ise Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’u çok iyi tanıdığını söyledi ve "(Kim ile) Çok iyi anlaşıyoruz. (Görüşme için) Zamanlamayı ayarlayamadık." diye konuştu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump'ın Asya'da yeni durağı Güney Kore! Lee yakıt desteği istedi Donald Kuzey Kore liderinden bahsetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya turundaki yeni durağı Güney Kore. Trump ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung Güney Kore'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi öncesi Gyeongju kentinde ikili görüşme gerçekleştirdi.

Trump ve Lee, ReutersTrump ve Lee, Reuters

GÜNEY KORE YAKIT DESTEĞİ İSTEDİ

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD Başkanı Donald Trump'tan nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar için yakıt desteği sağlanmasını istedi.

Trump'ın Güney Kore'nin en yüksek nişanı olan "Mugunghwa Büyük Nişanı"nı alan tek ABD Başkanı olduğunu belirten Lee, ABD Başkanı'nın dünyada sekiz çatışma bölgesinde barış getirdiğini söyledi.

Trump ve Lee, ReutersTrump ve Lee, Reuters

Kore Yarımadası'na da barış getirilmesini ümit ettiğini belirten Lee, bunun gerçekleşmesi halinde "Trump'ın insanlık tarihinde sonsuza dek anılacağına inandığını" kaydetti.

Kore Yarımadası'nda teknik olarak savaşın sürdüğünü dile getiren Lee, "Nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar söz konusu olduğunda, denizaltılar için nükleer yakıt tedarik edebilmemiz için destek vermenizi umuyorum. Nükleer silahlı denizaltılar değil, nükleer enerjiyle çalışan konvansiyonel silahlı denizaltılar hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump da iki ülke halkları ve liderleri arasında büyük bir sevgi olduğunu belirterek "Kore Yarımadası'nda resmen savaşta olduğunuzu biliyorum ancak her şeyi yoluna koymak için neler yapabileceğimize bakacağız." dedi.

Trump ve Lee, ReutersTrump ve Lee, Reuters

GÜNEY KORE'DE KUZEY KORE MESAJI

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u çok iyi tanıdığını söyleyen Trump, "(Kim ile) Çok iyi anlaşıyoruz. (Görüşme için) Zamanlamayı ayarlayamadık." diye konuştu.

Trump, "Yarın (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) Başkan Şi geliyor. Bu, dünya ve hepimiz için çok önemli bir şeydi. Çok dikkatli izleyeceksiniz. Burada buluşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump’tan Japonya’nın yeni başbakanı Takaiçi’ye açık çek! ABD donanması önünde dans etti pisti salladıTrump’tan Japonya’nın yeni başbakanı Takaiçi’ye açık çek! ABD donanması önünde dans etti pisti salladı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI TAKİP | Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! Enkazda 5 kişilik aile var
Koza Altın
İmamoğlu ile bağlantılı casus Hüseyin Gün için "15 Temmuz'u önceden biliyordu" iddiası: "Paraları yurt dışına aktarın" | Soros mu fonladı?
İdefix
Önce Gazze’de Türk gücü sonra Altay! İsrail’de panik: Türkiye tehlikeli tank türleri üretiyor
Kuruluş Orhan
102. yılında belgelerle Cumhuriyet! Arşivden neler çıktı
Altın uçtu mu çakıldı mı? Yastık altı biriktiren baksın: 29 Ekim 2025 ÇEYREK, YARIM, TAM, GRAM ALTIN FİYATLARI
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim kutlamasında Terörsüz Türkiye mesajı: Engelleri aşacağız oyunları bozacağız
Gizli adres ortaya çıktı: Casus Hüseyin Gün yabancı ajanlarla sevgilisinin kafesinde görüştü
Türk Telekom
CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri sonrası İsrail Gazze'de ateşkesi bir kez daha ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
Bugün sağanak kuzeyi vuruyor! Pastırma sıcakları yağışı aratacak! MGM'den 4 ile sarı kodlu uyarı! 10 gün boyunca...
Casusluk soruşturmasında flaş detay: MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün “Ümit Özdağ” planı ortaya çıktı!
Türkiye'den ateşkesi ihlal eden İsrail'e sert tepki: Soykırım şebekesini durdurun!
Memura emekliye %19,59 enflasyon farkı: En düşük maaş 61 bin TL’yi aşacak! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
7 üst klasman isim listede! TFF bahis skandalına karışan isimleri açıkladı: Zorbay Küçük...
Beklenen gün geldi! Kuruluş Orhan ilk bölümüyle bugün atv'de
Savunma sanayiinde 23 yıllık devrim | ALTAY Tankı TSK envanterinde! İşte ordunun gücüne güç katacak çelik süvarinin özellikleri!