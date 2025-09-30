PODCAST CANLI YAYIN

Trump ve ABD Savunma Bakanı Hegseth’ten olağanüstü toplantı! Yüzlerce amiral ve generale hitap etti

ABD’de yüzlerce amiral ve general alarmda. ABD Başkanı Donald Trump Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Pentagon’un en üst düzey general-amiralleriyle bugün bir araya geldi. Çağrıyı geçtiğimiz hafta Hegseth yapmış ve bu çağrı telaşa yol açmıştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump ve ABD Savunma Bakanı Hegseth’ten olağanüstü toplantı! Yüzlerce amiral ve generale hitap etti

ABD Başkanı Donald Trump bugün Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Pentagon'un en üst düzey general ve amiralleriyle olağanüstü bir toplantı düzenledi.

Trump, ReutersTrump, Reuters

ASKERİ ÜSTE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Virginia'daki Quantico Deniz Piyadeleri Üssü'nde düzenlenen toplantı, Hegseth tarafından geçen hafta emredilmiş ve dünyanın dört bir yanındaki bazı üst düzey askeri yetkililerin kısa sürede binlerce mil uçmasını gerektirmişti.

SIRA DIŞI TALİMAT OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

The Washington Post'un bildirdiğine göre son derece sıra dışı bir talimat ve dünya çapında ordunun neredeyse tüm üst düzey komutanlarına gönderilmişti. ABD basını talimatın ardından bugün olağanüstü bir toplantı düzenleneceğini duyurdu.

Trump, ReutersTrump, Reuters

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

ABD gazetesi ayrıca bu hafta başlarında, olası bir hükümet kapanması ortamında ve Hegseth'in siyasi hamlelerinin, Savunma Bakanlığı'nın tarafsız bir kurum olarak statüsünü ortadan kaldıracağından korkan muhalifleri arasında derin bir endişe yarattığı bir dönemde yayımlandığına dikkat çekti.

Pentagon sözcüsü Sean Parnell, perşembe günü yaptığı açıklamada, Hegseth'in "gelecek hafta başında üst düzey askeri liderlerle görüşeceğini" doğruladı ancak konuya ilişkin ayrıntı vermedi.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’ten binlerce general ve amirale endişe yaratan emir: Virginia’daki üste toplanınABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’ten binlerce general ve amirale endişe yaratan emir: Virginia’daki üste toplanın

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! Yeni komuta kademesi Beştepe'de! MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı!
Son dakika: Katar'dan Gazze açıklaması: Türkiye bugün arabuluculuk toplantısına katılacak | MİT Başkanı Kalın Katar'da
Eski tip sürücü belgesi yenilemede son tarih 31 Ekim! Bakan Yerlikaya uyardı: Süre uzatılmayacak!
Turgay Ciner'in karanlık işleri yeni değil: Kağıt kaçakçılığından Mercedes soruşturmasına... | FETÖ ile kirli temas: Emrinizdeyim
Dini değerlere hakaret eden sözde komedyen Egemen Şimşek tutuklandı
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Liverpool maçı 11'i
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Bu komisyon yasa hazırlama komisyonu değil"
Trump ve ABD Savunma Bakanı Hegseth’ten olağanüstü toplantı! Yüzlerce amiral ve generale hitap etti
Beklenen gemilerden ilki geldi! Türkiye enerjide zirveye oynuyor
İsrail’den Sumud Filosu’na psikolojik savaş! Tel Aviv’de saldırı hazırlığı mesajı
Son dakika: CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik hafriyat soruşturması Antalyaspor Derneği'ne sıçradı: 20 şüpheli gözaltında
MİT'ten "veri casuslarına" operasyon: Sorgu panelleri ve siteler kapatıldı
Küçük İbo kariyerindeki değişimi yıllar sonra ilk kez TAKVİM’e anlattı: Nerede bu adamın eski sesi?
Netanyahu Trump’ın yanından ayrılır ayrılmaz “planı değiştirdim” dedi! İsrail Gazze’den çekilecek mi?
Memura emekliye %19.54 enflasyon zammı! Yeni oran geldi: Ocakta en düşük maaş 61.371 TL mi olacak? Polis, öğretmen, hemşire...
Küresel Sumud Filosu MSB'ye emanet: Gerekirse gemilerimiz müdahale edecek
Trabzon’da büyük panik! İnsansız deniz aracı ekipleri harekete geçirdi
SON DAKİKA! Aksaray'da Jandarma aracına minibüs çarpması sonucu iki askeri personel hayatını kaybetti
Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümü! Çocuklarının ifadesine ulaşıldı: Kamera müzik sesini kesti
Can Holding soruşturması Ciner Holding'e uzandı! Bavul bavul kara para aklama: Kenan Tekdağ bana baskı yaptı