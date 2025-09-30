Trump ve ABD Savunma Bakanı Hegseth’ten olağanüstü toplantı! Yüzlerce amiral ve generale hitap etti

ABD Başkanı Donald Trump bugün Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Pentagon'un en üst düzey general ve amiralleriyle olağanüstü bir toplantı düzenledi.

Trump, Reuters ASKERİ ÜSTE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI Virginia'daki Quantico Deniz Piyadeleri Üssü'nde düzenlenen toplantı, Hegseth tarafından geçen hafta emredilmiş ve dünyanın dört bir yanındaki bazı üst düzey askeri yetkililerin kısa sürede binlerce mil uçmasını gerektirmişti. SIRA DIŞI TALİMAT OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI The Washington Post'un bildirdiğine göre son derece sıra dışı bir talimat ve dünya çapında ordunun neredeyse tüm üst düzey komutanlarına gönderilmişti. ABD basını talimatın ardından bugün olağanüstü bir toplantı düzenleneceğini duyurdu.