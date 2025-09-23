CANLI | Guterres BM Genel Kurul toplantısını Gazze ile açtı! Lula da Silva, Başkan Erdoğan ve Subianto’dan Filistin vurgusu | Trump’tan ilginç konuşma

SUBIANTO: ENDONEZYA 20 BİNDEN FAZLA EVLADINI GÖREVLENDİRMEYE HAZIR

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Birleşmiş Milletler'in (BM) İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananlara sessiz kalmaması çağrısında bulunarak, "Bugün, Gazze'de hala felaket niteliğindeki bir durum gözlerimizin önünde yaşanıyor, masum insanlar yardım için ağlıyorlar. Kurtarılmak için ağlıyorlar. Onları kim kurtaracak? Masum insanları kim kurtaracak?" dedi.

Subianto, 80. BM Genel Kurulu'na hitap ettiği konuşmasında, mevcut dünyada bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında açlığa, sefalete ve iklim felaketlerine son verilebileceğini belirtti.

Irkçılığın, nefretin, zulüm ve apartheidin dünyanın ortak geleceğini tehdit ettiğinin altını çizen Subianto, Filistinlilerin adaletten ve meşruiyetten mahrum bırakılmasına sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası topluma Gazze'de yaşananlara karşı harekete geçilmesi için çağrıda bulunan Subianto, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün, Gazze'de hala felaket niteliğindeki bir durum gözlerimizin önünde yaşanıyor, masum insanlar yardım için ağlıyorlar. Kurtarılmak için ağlıyorlar. Onları kim kurtaracak? Masum insanları kim kurtaracak? Yaşlıları ve kadınları kim kurtaracak? Biz burada otururken, milyonlarca insan şu anda tehlikeyle karşı karşıya. Travma yaşıyorlar. Vücutlarına onarılamaz zararlar geliyor. Açlıktan ölüyorlar. Sessiz kalabilir miyiz? Çığlıklarına cevap verilmeyecek mi? Onlara insanlık ailesinin bu zorluğun üstesinden gelebileceğini öğretecek miyiz? Sayın Başkan, hemen harekete geçmeliyiz.

Güçlü bir Birleşmiş Milletler ile, "zayıfların hak ettikleri adaleti elde edebilecekleri, gereksiz acılar çekmeyecekleri bir dünya" inşa edilebileceğini dile getiren Subianto, "Bilimi yok etmek için değil, yükselmek için kullanalım. Yükselen ülkeler, diğer ülkelerin kendilerini yükseltmelerine yardım etsin." ifadelerini kullandı.

"ENDONEZYA 20 BİNDEN FAZLA EVLADINI GÖREVLENDİRMEYE HAZIR"

Subianto, "Endonezya, 20 bin belki de daha fazla evladını Gazze'de ve diğer yerlerdeki barışı korumak için görevlendirmeye hazırdır." dedi.

Ellerini kürsüye vurarak konuşan Subianto, "Şiddet şiddeti doğurur, hiçbir ülke insanlık ailesinin tamamını zorbalıkla yönetemez." vurgusu yaptı.

İngiltere, Avustralya ve Fransa gibi ülkelerin Filistin'i devlet olarak tanıyarak, "tarihin doğru tarafında yer aldığı" ifadesini yineleyen Subianto, "Bireysel olarak zayıf olabiliriz, ancak baskı ve adaletsizlik duygusu insanlık tarihinde defalarca kanıtlamıştır ki, bu duygular sonunda birleşerek bu baskıyı ve adaletsizliği aşacak güçlü bir kuvvete dönüşür." ifadelerini kullandı.

Subianto, barışın sağlanmasının tek yolunun iki devletli çözüm olduğunu belirterek, Endonezya'nın "bu vizyonu gerçeğe dönüştürmeye" katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.

"ENDONEZYA PARİS ANLAŞMASI'NDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYE KARARLI"

Subianto, Endonezya'nın bu yıl pirinç ve tahıl rezervlerinin ülke tarihinde kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığını belirterek, Filistin de dahil olmak üzere ihtiyacı olan ülkelere pirinç ihraç etmeye başladıklarını duyurdu.

Endonezya'nın iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Subianto, "Başkentimizin kuzey kıyısındaki deniz seviyesi her yıl 5 santimetre yükseliyor. 10 yıl sonra ne olacağını hayal edebiliyor musunuz? Ya da 20 yıl sonra? Bu yüzden 480 kilometre uzunluğunda dev bir deniz duvarı inşa etmek zorundayız. Bu belki 20 yılımızı alacak, ama başka seçeneğimiz yok. Şimdi başlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Subianto, Paris Anlaşması'ndaki yükümlülüklerini yerine getirmeye kararlı olduklarını vurgulayarak 2060 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı amaçladıklarını belirtti.

Endonezya'nın net sıfır hedefine belirlenen süreden çok daha erken ulaşabileceklerini inandıklarını aktaran Subianto, 12 milyon hektardan fazla ormanlık alanı yeniden ağaçlandırmayı hedeflediklerini de bildirdi.