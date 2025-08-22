Trump Gizli Servis korumasını kaldırmıştı! FBI Beyaz Saray’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın evine baskın düzenledi

Bolton'ın evine baskın, Reuters

Beyaz Saray ve Bolton'un avukatı, henüz konuya ilişkin açıklamada bulunmadı.

Bolton, 2018-2019 döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Beyaz Saray'da görev yaptı. Trump dönemindeki "İran'a maksimum baskı" politikasının mimarlarından biri olan Bolton, Trump ile görüş ayrılığına düşmesinin ardından görevinden alınmıştı.

KONUMUNU HAMANEY'E GÖNDERDİ İDDİASI

Ocak ayında gündeme damga vuran bir haberde Trump'ın sadece Bolton'ın korumasını kaldırmakla kalmadığı, konumunu İran'la paylaştığı iddia edilmişti.

Trump'ın Bolton’ın konumunu İran’la paylaştığı iddia edildi, Fotoğraf VT Foreign Policy'den alınmıştır

TRUMP BOLTON'IN KONUMUNU İRAN'A MI GÖNDERDİ?

Trump'ın, Bolton'ın korumasını çektikten sonra İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e evini açıkça hedef gösteren Google Earth görüntüsünü gönderdiği iddia edildi.

İddiaya göre Trump, Bolton'ın evinin yer aldığı haritayı, üzerinde "Bolton'ın evi" yazılı bir okun da yer aldığı şekilde İran'a e-posta ile gönderdi. Paylaşılan e-posta'ya ilişkin herhangi bir teyitli bilgi ise ortaya çıkmadı.

GİZLİ SERVİS KORUMASI İPTAL

Başkan Trump, göreve başladıktan birkaç saat sonra John R. Bolton için ABD Gizli Servisi korumasını iptal etti ve eski ulusal güvenlik danışmanının İran'dan gelen yaşam tehditleri nedeniyle kendisine verilen güvenlik detaylarını da elinden aldı.

Bolton, Trump'ın ikinci dönemi için yemin etmesinden 12 saatten az bir süre sonra Gizli Servis yetkilisinden bir telefon aldığını, başkanın güvenliğini sona erdirmek istediğini söylediğini belirtti.

BOLTON ŞOKTA: BIDEN BÖYLE YAPMAMIŞTI

The New York Times'a konuşan Bolton, "Başkan Trump'ın bu kararı almış olmasından hayal kırıklığına uğradım ancak şaşırmadım. Başkan Biden'ın ulusal güvenlik politikalarına yönelik eleştirilerime rağmen yine de 2021'de bana Gizli Servis korumasını bir kez daha uzatma kararı aldı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve John Bolton, AFP

TRUMP: NEDEN KORUYALIM Kİ?

Gizli Servis Sözcüsü, kurumun koruma çabaları hakkında yorum yapmadığını veya bilgileri doğrulamadığını söyledi. Beyaz Saray sözcüsü yorum talep eden bir e-postaya yanıt vermedi. Ancak Trump, salı günü Beyaz Saray'da gazetecilere Gizli Servis korumasını sonlandırdığını bizzat itiraf etti ve "İnsanların hayatlarının geri kalanında güvenliğini sağlamayacağız. Neden sağlayalım ki?" dedi.

BOLTON'DAN "KARAKTERSİZ" ÇIKIŞI

Bolton salı akşamı CNN'e yaptığı açıklamada "Bana göre bu, İran hükümetinin işlerini yapan mevcut ve eski Amerikalı yetkilileri tehdit ederek Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı aktif bir savaştır. Şu anda başkan olan kişi, bu tür bir karaktere sahip veya karaktersizdir." ifadelerini kullandı.

GÖREVDEN ALININCA TRUMP'I İFŞALAMIŞTI

Trump, 2019'da aralarında bir anlaşmazlık çıktıktan sonra Bolton'ı görevden almış, Bolton ise sonra Trump için çalıştığı dönemi ayrıntılarıyla anlatan bir kitap yazmıştı. Bolton'ın yazdığı kitapla çileden çıkan Trump, kitabın yayımlanmasını engellemeye çalışmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve John Bolton, AFP

KASIM SÜLEYMANİ'DEN SONRA KORUMA GELDİ

ABD Adalet Bakanlığına göre, 2022 yılında İran İslam Devrim Muhafızları üyesi Shahram Poursafi, eski ulusal güvenlik kapsamında John Bolton'a yönelik bir suikast planı düzenlemeye çalıştı. Bu planın, Ocak 2020'de dönemin başkanı Donald Trump'ın emriyle üst düzey İranlı general Kasım Süleymani'nin yargılandığına karşı bir misilleme yapıldığı düşünülüyor.

Başkan Joe Biden, 2021 yılında Bolton ve Trump'ın eski ulusal güvenlik yetkisine sahip Robert C. O'Brien'a Gizli Servis koruması sağlamıştı.