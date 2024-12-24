'Neocon'un "teröristan" emeli! Azılı Türkiye düşmanı John Bolton yine sahnede: "Suriye'de kürdistan kurulmalı Türkler kazanmamalı"

Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton (Takvim.com.tr)



BOLTON'UN AĞZINDAKİ "TERÖRİSTAN" BAKLASI: SURİYE'DE "KÜRDİSTAN" KURULMALI



Sözlerinin devamında "Suriye'de bir kürdistan kurulmalı" diyerek ağzındaki "teröristan" baklasını çıkaran John Bolton şu ifadeleri kullandı:



Suriye'de bir "kürdistan bölgesi" olmasını umuyorum. Trump'ın başkanlığının ilk döneminde Erdoğan, Kuzeydoğu Suriye'deki terör sorununu çözeceğini söyleyerek kendisini ABD askerlerini geri çekmeye ikna etmeye çalışırken, Türk askerlerinin Kürtlere saldırması için bir bahane kullanmak istiyordu. Suriye. Biz bu eyleme karşı direnmeyi başardık. Bölgede hâlâ yaklaşık 900 Amerikalı bulunuyor. Ancak Heyet Tahrir Şam'ın yaptıklarının dışında, Türk birliklerinin sınıra gelmesi nedeniyle Kürtlerin tehlikede olduğunu düşünüyorum. Bir sorunumuz daha var: o da IŞİD mahkûmları. IŞİD'e karşı mücadele kapsamında Kürt güçleri bu mahkûmları izlemekle (gözetlemekle) yükümlü bu mesele de oldukça tehlikeli. ABD'nin son dönemde Suriye'nin kuzeydoğusundaki IŞİD mevzilerine, özellikle de silah ve mühimmat depolarına saldırdığını biliyoruz. Dolayısıyla çok fazla şüphe ve tehlike var. Umarım Başkan Trump geri döndüğünde ABD askerlerini geri çekmemeye ve Kürt müttefiklerini Türkiye veya HTŞ'nin tehdidi altında bırakmamaya ikna edilebilir.





TRUMP'A "SURİYE'DEN ASKER ÇEKME, YPG'Yİ YALNIZ BIRAKMA" BASKISI



ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın Başkan Erdoğan'a yönelik "Suriye'nin anahtarı Türkiye'de. Erdoğan çok akıllı ve güçlü" açıklaması sonra "endişeye kapıldım" diyen Bolton, ABD'nin yeni yönetimine "Suriye'den asker çekme, 10 yıldır desteklediğimiz Kürt müttefiklerimizi (YPG) yalnız bırakma" baskısında bulundu.



Bolton konuya ilişkin şöyle konuştu:



"Erdoğan geçmişte Trump'ı kandırdı ama neyse ki Trump'ın Washington'daki danışmanları onu farklı bir şey yapmaya zorlamayı başardı. Ancak Erdoğan gelecekte Trump'la konuşursa 2018 ve 2019'da söylediğinin aynısını söyleyecektir diye düşünüyorum. Şunu diyecektir; Kuzey Suriye'nin güvenliğini sağlayacağım. Güçlerinizi geri çekebilirsiniz. Her şeyin iyi olacağından emin olacağım. Ama bu Türkiye'nin perspektifinden; ABD'nin, Kürtlerin ya da Suriye'deki diğerlerinin perspektifinden değil. Mesela HTŞ'nin Türkiye'den ne kadar bağımsız çalışabileceğini bilmek güzel olurdu. Türkiye'ye boyun eğerlerse bu başka bir şey, Türkiye'den ayrı hareket ederlerse bu ayrı. Tabi ki tüm Suriye için çalışmak başka bir şey. Bu elimizde olmadığını düşündüğüm önemli bir bilgi ama büyük bir fark yaratabileceğini düşünüyorum"