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'Neocon'un "teröristan" emeli! Azılı Türkiye düşmanı John Bolton yine sahnede: "Suriye'de kürdistan kurulmalı Türkler kazanmamalı"

Türkiye'nin Suriye havzasındaki oyun belirleyici rolü küresel tetikçileri huzursuz etti. CIA ve Fransa'dan sonra azılı Türkiye düşmanı John Bolton sahneye çıktı. "Ankara'nın İdilb ve Kuzey Suriye'deki müdahalesi büyük problem" diyen Bolton, Trump'ın "Suriye'nin anahtarı Türkiye'de. Erdoğan çok akıllı ve güçlü" sözleri karşısında "endişeye" kapıldı. Yeni ABD kabinesine "Suriye'den asker çekme, YPG'yi yalnız bırakma. Onlar gibi ortak bulamayız" baskısı yaptı. Bolton "Suriye'de kürdistan kurulmalı, Türkler kazanmamalı" ifadesiyle "teröristan" niyetini açık etti.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 09:56 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 09:56
’Neocon’un teröristan emeli! Azılı Türkiye düşmanı John Bolton yine sahnede: Suriye’de kürdistan kurulmalı Türkler kazanmamalı

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    54 yıllık Esad zulmünden kurtulan Suriye'nin yeni döneminde teröre ve terör unsurlarına yer yok. Türkiye, PKK ve türevlerinin kökünü kazımaya niyetli. Şam'daki geçiş hükümeti de Ankara'nın çizgisine geldi.

    Bir yandan da hem Türkiye hem de Başkan Erdoğan'ın bölgedeki anahtar rolü pekişti.

    Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump geride bıraktığımız günlerde "Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle. Erdoğan çok akıllı ve çok güçlü bir adam" ifadelerini kullandı.

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    TERÖR ÖRGÜTÜ ÇIKMAZA GİRDİ

    ABD askerlerini Suriye havzasından çekeceğini dile getiren Trump'ın Başkan Erdoğan ve Türkiye ile ilgili bu sözleri PKK/YPG/SDG'yi iyice çıkmaza soktu.

    Halep, Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor'dan kapı dışarı edilen, Ayn-el Arab'a (Kobani) düzenlenmesi planlanan harekatla bölgede son demlerini yaşayan terör örgütü "Suriye'de meşrulaşma" hesapları yapıyor.

    Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton (Takvim.com.tr)Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton (Takvim.com.tr)

    KÜRESEL TETİKÇİ YİNE SAHNEDE! PKK/YPG'YE DESTEK VERDİ

    Tökezleyen PKK unsurlarına CIA ve Fransa başta olmak üzere küresel tetikçilerden destek gecikmedi.

    Türkiye ve Başkan Erdoğan'a düşman tutum sergileyen, 15 Temmuz gecesi açık açık "Erdoğan devrilirse göz yaşı dökmem" diyen Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton sahneye çıktı.

    "TÜRKİYE'NİN İDLİB VE KUZEY SURİYE'DEKİ MÜDAHALESİ BÜYÜK PROBLEM"

    Türkiye'nin Suriye'deki anahtar rolü ve askeri misyonunu hedef alan Bolton, Barzani medyasından Rudaw'a konuştu. Bolton, "Türkiye'nin İdlib ve Kuzey Suriye'deki müdahalesi büyük bir problem. Türkiye'nin Esad'ı devirmek için Heyet Tahrir Şam ile iş birliği yapıp yapmadığını bilmiyoruz ama bunun olası olduğunu düşünüyorum" dedi.

    Bolton "Türkiye tarihsel olarak Kuzey Suriye'nin büyük kısmını işgal etmeyi amaçlıyor" suçlamasında bulunup Suriye'nin kuzeyindeki esas işgalci PKK/YPG'yi aklama sinsiliğine girişti. "SDG'ye (PKK/YPG) karşı büyük bir tehdit var" diyen ABD'li tetikçi, "Bu durum, Amerikan güçleri ve bölgede yaşayan Hristiyanlar ile Dürziler için de bir tehdit oluşturabilir. Eğer Heyet Tahrir Şam hâlâ IŞİD gibi radikal bir terör örgütü ise, bu Suriye içinde birçok kişi için büyük bir tehdit anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

    Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton (Takvim.com.tr)Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton (Takvim.com.tr)

    BOLTON'UN AĞZINDAKİ "TERÖRİSTAN" BAKLASI: SURİYE'DE "KÜRDİSTAN" KURULMALI

    Sözlerinin devamında "Suriye'de bir kürdistan kurulmalı" diyerek ağzındaki "teröristan" baklasını çıkaran John Bolton şu ifadeleri kullandı:

    Suriye'de bir "kürdistan bölgesi" olmasını umuyorum. Trump'ın başkanlığının ilk döneminde Erdoğan, Kuzeydoğu Suriye'deki terör sorununu çözeceğini söyleyerek kendisini ABD askerlerini geri çekmeye ikna etmeye çalışırken, Türk askerlerinin Kürtlere saldırması için bir bahane kullanmak istiyordu. Suriye. Biz bu eyleme karşı direnmeyi başardık. Bölgede hâlâ yaklaşık 900 Amerikalı bulunuyor. Ancak Heyet Tahrir Şam'ın yaptıklarının dışında, Türk birliklerinin sınıra gelmesi nedeniyle Kürtlerin tehlikede olduğunu düşünüyorum. Bir sorunumuz daha var: o da IŞİD mahkûmları. IŞİD'e karşı mücadele kapsamında Kürt güçleri bu mahkûmları izlemekle (gözetlemekle) yükümlü bu mesele de oldukça tehlikeli. ABD'nin son dönemde Suriye'nin kuzeydoğusundaki IŞİD mevzilerine, özellikle de silah ve mühimmat depolarına saldırdığını biliyoruz. Dolayısıyla çok fazla şüphe ve tehlike var. Umarım Başkan Trump geri döndüğünde ABD askerlerini geri çekmemeye ve Kürt müttefiklerini Türkiye veya HTŞ'nin tehdidi altında bırakmamaya ikna edilebilir.



    TRUMP'A "SURİYE'DEN ASKER ÇEKME, YPG'Yİ YALNIZ BIRAKMA" BASKISI

    ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın Başkan Erdoğan'a yönelik "Suriye'nin anahtarı Türkiye'de. Erdoğan çok akıllı ve güçlü" açıklaması sonra "endişeye kapıldım" diyen Bolton, ABD'nin yeni yönetimine "Suriye'den asker çekme, 10 yıldır desteklediğimiz Kürt müttefiklerimizi (YPG) yalnız bırakma" baskısında bulundu.

    Bolton konuya ilişkin şöyle konuştu:

    "Erdoğan geçmişte Trump'ı kandırdı ama neyse ki Trump'ın Washington'daki danışmanları onu farklı bir şey yapmaya zorlamayı başardı. Ancak Erdoğan gelecekte Trump'la konuşursa 2018 ve 2019'da söylediğinin aynısını söyleyecektir diye düşünüyorum. Şunu diyecektir; Kuzey Suriye'nin güvenliğini sağlayacağım. Güçlerinizi geri çekebilirsiniz. Her şeyin iyi olacağından emin olacağım. Ama bu Türkiye'nin perspektifinden; ABD'nin, Kürtlerin ya da Suriye'deki diğerlerinin perspektifinden değil. Mesela HTŞ'nin Türkiye'den ne kadar bağımsız çalışabileceğini bilmek güzel olurdu. Türkiye'ye boyun eğerlerse bu başka bir şey, Türkiye'den ayrı hareket ederlerse bu ayrı. Tabi ki tüm Suriye için çalışmak başka bir şey. Bu elimizde olmadığını düşündüğüm önemli bir bilgi ama büyük bir fark yaratabileceğini düşünüyorum"

    ABD uzun yıllardır Suriye'nin kuzeyinde PKK ve YPG'yi palazlandırıyor (Takvim.com.tr)ABD uzun yıllardır Suriye'nin kuzeyinde PKK ve YPG'yi palazlandırıyor (Takvim.com.tr)


    "ABD YPG GİBİ ORTAK BULAMAZ" DEYİP TRUMP'I ZEHİRLEDİ

    15 Temmuz'un sinsi aktörleri arasında yer alan ve yaptığı "darbe" itirafıyla hatırlanan Bolton, "ABD SDG (YPG/PKK) gibi ortak bulamaz" tezini savunuyor.

    Demokratik Suriye Güçleri (PKK/YPG/SDG) yenilgiye uğratılırsa, en büyük kazanan Türkiye destekli milislerden oluşan Suriye Milli Ordusu olacak. Bu, Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye'yi işgal ettiğini, hatta belki de bölgeye hâkimiyetini dayattığını tam olarak kanıtlıyor. Başka bir durumda, eğer IŞİD, Demokratik Suriye Güçleri olmadan yeniden ortaya çıkarsa, başka nelerin mevcut olacağını bilmiyorum. Irak, IŞİD halifeliğine karşı harekâtın başlamasından 10 yıl öncesine göre şu anda çok farklı bir durumda. Kürtler tüm zamanların en aktif ve sadık gücü olmuştur. Dolayısıyla Kürtlerin terk edildiğini veya yenilgiye uğratıldığını görmek bence Suriye'deki istikrar, Kürtler ve ABD için bir felaket olacaktır.


    Bolton, "Trump'ın başarısında Kürtlerin çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Yani Trump Kürtlerden ayrılırsa itibarını zedeleyecek. Trump'ın dikkatini çekmenin en iyi yolu bu" dedi.


    ABD Başkanı Donald Trumptan John Bolton için aptal, hasta ve zeki değil yakıştırmalarıABD Başkanı Donald Trumptan John Bolton için aptal, hasta ve zeki değil yakıştırmaları
    ABD Başkanı Donald Trump'tan John Bolton için "aptal, hasta ve zeki değil" yakıştırmaları


    TRUMP: BOLTON TAM BİR APTAL

    Tam da bu noktada Trump'ın Bolton için bir takım yakıştırmalar akıllara geldi.

    Trump, 2020'de Bolton için "Ülkeyi yönetirken yanlış seçimler yapabiliyorsunuz, Bolton gibi bir aptala görev vermek gibi..." demişti.

    Bolton 15 Temmuz'da FETÖ'cü darbeyi aklamış Başkan Erdoğan'a nefret kusmuştu (Takvim.com.tr)Bolton 15 Temmuz'da FETÖ'cü darbeyi aklamış Başkan Erdoğan'a nefret kusmuştu (Takvim.com.tr)



    AZILI BİR TÜRKİYE VE ERDOĞAN DÜŞMANI

    John Bolton azılı bir Erdoğan düşmanı...

    15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü darbe girişimi sonrası açık açık darbe yanlısı olduğunu dile getiren Bolton, "Kalbimde Erdoğan için hiçbir merhamet yok. Eğer darbe başarılı olursa Erdoğan'ın yeniden Osmanlı hilafetini geri getirme, Orta Doğu'da baskın bir güç olma ve Türkiye'yi daha İslamcı bir yöne götürmesi engellenecek" demişti.

    Bolton FETÖ'nün Türkiye'yi hedef alan sözde projesinde başı çekti (Takvim.com.tr)Bolton FETÖ'nün Türkiye'yi hedef alan sözde projesinde başı çekti (Takvim.com.tr)

    John Bolton, 2021 yılında FETÖ tarafından organize edilen "Türk Demokrasi Projesi" isimli derneğin kuruluşunda da yer almıştı.

    Bolton Türkiye'nin NATO'da olmaması gerektiğini savunuyor (Takvim.com.tr)Bolton Türkiye'nin NATO'da olmaması gerektiğini savunuyor (Takvim.com.tr)


    Bolton, Türkiye'nin NATO ittifakında yer almaması gerektiğini savunup ABD'ye "Yunanistan'ı daha fazla güçlendir" çağrısı yapmıştı.

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