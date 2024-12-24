'Neocon'un "teröristan" emeli! Azılı Türkiye düşmanı John Bolton yine sahnede: "Suriye'de kürdistan kurulmalı Türkler kazanmamalı"

Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton (Takvim.com.tr)
BOLTON'UN AĞZINDAKİ "TERÖRİSTAN" BAKLASI: SURİYE'DE "KÜRDİSTAN" KURULMALI
Sözlerinin devamında "Suriye'de bir kürdistan kurulmalı" diyerek ağzındaki "teröristan" baklasını çıkaran John Bolton şu ifadeleri kullandı:
Suriye'de bir "kürdistan bölgesi" olmasını umuyorum. Trump'ın başkanlığının ilk döneminde Erdoğan, Kuzeydoğu Suriye'deki terör sorununu çözeceğini söyleyerek kendisini ABD askerlerini geri çekmeye ikna etmeye çalışırken, Türk askerlerinin Kürtlere saldırması için bir bahane kullanmak istiyordu. Suriye. Biz bu eyleme karşı direnmeyi başardık. Bölgede hâlâ yaklaşık 900 Amerikalı bulunuyor. Ancak Heyet Tahrir Şam'ın yaptıklarının dışında, Türk birliklerinin sınıra gelmesi nedeniyle Kürtlerin tehlikede olduğunu düşünüyorum. Bir sorunumuz daha var: o da IŞİD mahkûmları. IŞİD'e karşı mücadele kapsamında Kürt güçleri bu mahkûmları izlemekle (gözetlemekle) yükümlü bu mesele de oldukça tehlikeli. ABD'nin son dönemde Suriye'nin kuzeydoğusundaki IŞİD mevzilerine, özellikle de silah ve mühimmat depolarına saldırdığını biliyoruz. Dolayısıyla çok fazla şüphe ve tehlike var. Umarım Başkan Trump geri döndüğünde ABD askerlerini geri çekmemeye ve Kürt müttefiklerini Türkiye veya HTŞ'nin tehdidi altında bırakmamaya ikna edilebilir.
TRUMP'A "SURİYE'DEN ASKER ÇEKME, YPG'Yİ YALNIZ BIRAKMA" BASKISI
ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın Başkan Erdoğan'a yönelik "Suriye'nin anahtarı Türkiye'de. Erdoğan çok akıllı ve güçlü" açıklaması sonra "endişeye kapıldım" diyen Bolton, ABD'nin yeni yönetimine "Suriye'den asker çekme, 10 yıldır desteklediğimiz Kürt müttefiklerimizi (YPG) yalnız bırakma" baskısında bulundu.
Bolton konuya ilişkin şöyle konuştu:
"Erdoğan geçmişte Trump'ı kandırdı ama neyse ki Trump'ın Washington'daki danışmanları onu farklı bir şey yapmaya zorlamayı başardı. Ancak Erdoğan gelecekte Trump'la konuşursa 2018 ve 2019'da söylediğinin aynısını söyleyecektir diye düşünüyorum. Şunu diyecektir; Kuzey Suriye'nin güvenliğini sağlayacağım. Güçlerinizi geri çekebilirsiniz. Her şeyin iyi olacağından emin olacağım. Ama bu Türkiye'nin perspektifinden; ABD'nin, Kürtlerin ya da Suriye'deki diğerlerinin perspektifinden değil. Mesela HTŞ'nin Türkiye'den ne kadar bağımsız çalışabileceğini bilmek güzel olurdu. Türkiye'ye boyun eğerlerse bu başka bir şey, Türkiye'den ayrı hareket ederlerse bu ayrı. Tabi ki tüm Suriye için çalışmak başka bir şey. Bu elimizde olmadığını düşündüğüm önemli bir bilgi ama büyük bir fark yaratabileceğini düşünüyorum"
ABD uzun yıllardır Suriye'nin kuzeyinde PKK ve YPG'yi palazlandırıyor (Takvim.com.tr)
"ABD YPG GİBİ ORTAK BULAMAZ" DEYİP TRUMP'I ZEHİRLEDİ
15 Temmuz'un sinsi aktörleri arasında yer alan ve yaptığı "darbe" itirafıyla hatırlanan Bolton, "ABD SDG (YPG/PKK) gibi ortak bulamaz" tezini savunuyor.
Demokratik Suriye Güçleri (PKK/YPG/SDG) yenilgiye uğratılırsa, en büyük kazanan Türkiye destekli milislerden oluşan Suriye Milli Ordusu olacak. Bu, Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye'yi işgal ettiğini, hatta belki de bölgeye hâkimiyetini dayattığını tam olarak kanıtlıyor. Başka bir durumda, eğer IŞİD, Demokratik Suriye Güçleri olmadan yeniden ortaya çıkarsa, başka nelerin mevcut olacağını bilmiyorum. Irak, IŞİD halifeliğine karşı harekâtın başlamasından 10 yıl öncesine göre şu anda çok farklı bir durumda. Kürtler tüm zamanların en aktif ve sadık gücü olmuştur. Dolayısıyla Kürtlerin terk edildiğini veya yenilgiye uğratıldığını görmek bence Suriye'deki istikrar, Kürtler ve ABD için bir felaket olacaktır.
Bolton, "Trump'ın başarısında Kürtlerin çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Yani Trump Kürtlerden ayrılırsa itibarını zedeleyecek. Trump'ın dikkatini çekmenin en iyi yolu bu" dedi.
TRUMP: BOLTON TAM BİR APTAL
Tam da bu noktada Trump'ın Bolton için bir takım yakıştırmalar akıllara geldi.
Trump, 2020'de Bolton için "Ülkeyi yönetirken yanlış seçimler yapabiliyorsunuz, Bolton gibi bir aptala görev vermek gibi..." demişti.
Bolton 15 Temmuz'da FETÖ'cü darbeyi aklamış Başkan Erdoğan'a nefret kusmuştu (Takvim.com.tr)
AZILI BİR TÜRKİYE VE ERDOĞAN DÜŞMANI
John Bolton azılı bir Erdoğan düşmanı...
15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü darbe girişimi sonrası açık açık darbe yanlısı olduğunu dile getiren Bolton, "Kalbimde Erdoğan için hiçbir merhamet yok. Eğer darbe başarılı olursa Erdoğan'ın yeniden Osmanlı hilafetini geri getirme, Orta Doğu'da baskın bir güç olma ve Türkiye'yi daha İslamcı bir yöne götürmesi engellenecek" demişti.
Bolton FETÖ'nün Türkiye'yi hedef alan sözde projesinde başı çekti (Takvim.com.tr)
John Bolton, 2021 yılında FETÖ tarafından organize edilen "Türk Demokrasi Projesi" isimli derneğin kuruluşunda da yer almıştı.
Bolton Türkiye'nin NATO'da olmaması gerektiğini savunuyor (Takvim.com.tr)
Bolton, Türkiye'nin NATO ittifakında yer almaması gerektiğini savunup ABD'ye "Yunanistan'ı daha fazla güçlendir" çağrısı yapmıştı.