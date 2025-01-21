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Trump’tan Biden’ın gölge istihbaratçılarına darbe! CIA’e savaş açtı

ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump, derin devlete resmen savaş açtı. Eski Başkan Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın uyuşturucu ve cinsel içerikli görüntülerini komplo teorisi kılıfı ile temize çıkaran ve ABD’de seçim sürecine etki eden 51 eski istihbarat yetkilisinin güvenlik izinleri iptal edildi. Trump, Biden’ın gölge hükümeti olarak görülen 51 isimle ilgili kararnamesiyle CIA’e açıkça savaş ilan etti.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 17:27 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 17:27
Trump’tan Biden’ın gölge istihbaratçılarına darbe! CIA’e savaş açtı

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    ABD'de 47. Başkan Donald Trump Beyaz Saray'da göreve başlar başlamaz eski Başkan Donald Trump'ın 78 kararını iptal etti ve çok sayıda kararnameye imza attı. Biden'ın kararları arasında bir tanesi ise var ki ABD'de gündeme damga vurdu.

    ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, EPAABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, EPA

    TRUMP'TAN 51 ESKİ İSTİHBARATÇIYA DARBE

    Trump, 2020 yılında Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarıyla ilgili ortaya çıkan skandalı "Rusya'nın bilgi operasyonu" olarak nitelendiren 51 eski istihbarat yetkilisinin güvenlik izinlerini iptal eden bir yürütme emri imzaladı.

    GÜVENLİK İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ

    Bu karar, Trump'ın başkanlık görevine başladığı ilk gün imzaladığı bir yürütme emriyle duyuruldu. İptal edilen izinler arasında, eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper ve eski CIA Direktörü John Brennan gibi isimler bulunuyor.

    ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, EPAABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, EPA

    Peki bu ne demek oluyor?

    2020 SEÇİMİNDEN ÖNCE NE OLDU?

    2020 seçimleri öncesinde, Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarından elde edilen e-postalar, Biden ailesinin Ukrayna'daki iş ilişkilerine dair iddiaları gündeme getirmişti. Bu iddiaların ardından 51 eski istihbarat yetkilisi, söz konusu e-postaların "Rusya'nın bilgi operasyonu" olabileceğine dair bir mektup yayımlamıştı. Ancak federal yetkililer daha sonra dizüstü bilgisayarın gerçek olduğunu doğrulamıştı.

    BIDEN'IN SEÇİM PLANI

    İddiaya göre 51 yetkili Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarı 2019'dan beri FBI'ın elindeydi fakat FBI ise yetkilerini ABD'lilere yalan söylemek için kullandı. Seçim sonrası anketlerin de bu durumun, Demokrat seçmenin yüzde 17'sini etkilediğini ortaya çıkardı.

    EMEKLİ DEĞİL! BIDEN'IN GÖLGE HÜKÜMETİ

    Trump'ın güvenlik izinlerini iptal ettiği 51 istihbarat yetkilisinin yönetimden hiç uzaklaşmadığı ve hatta zaman zaman kendi adını bile zor hatırlayan Biden döneminde işleri yürüten bir gölge hükümetin parçası oldukları belirtildi.

    TRUMP SAVAŞ İLAN ETTİ MİTİNGDE VURULDU

    51 ismin güvenlik izinlerini iptal eden Trump'ın ise ABD derin devletine açıkça savaş ilan ettiği ortaya çıkıyor.

    Trump, haziran ayında düzenlediği bir mitingde mektubu imzalayan 51 eski yetkili için "Yaptıkları şeyden dolayı yargılanmalılar" demişti. Trump'ın bu açıklamadan sonra temmuz ayında Pensilvanya'daki mitingde suikast girişimine uğraması ise dikkat çekti.

    ABD'nin 47. Başkanı Donald TrumpABD'nin 47. Başkanı Donald Trump

    OBAMA VE BUSH'UN YETKİLİLERİ

    Mektup, Barack Obama ve George Bush yönetimlerinin eski üst düzey yetkilileri tarafından imzalandı. Bunlar arasında eski ulusal istihbarat direktörü Jim Clapper, eski CIA direktörü John Brennan ve eski CIA direktör vekilleri John McLaughlin ve Michael Morell de yer alıyor.

    HUNTER BIDEN'IN SAPKIN KAYITLARI

    Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarının içeriğiyle ilgili mektup, çekişmesinin odak noktası haline geldi. Dizüstü bilgisayarda eski başkanın oğlunun kadınlarla birlikte olduğu cinsel içerikli videolar ve otel odalarında uyuşturucu kullanırken çekilmiş fotoğraflar yer alıyordu. Bunların çoğu daha sonra sağcı medya kuruluşları tarafından yayımlandı.

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    SUÇU RUSYA'YA ATTILAR

    Dizüstü bilgisayarın ve içindekiler ilk olarak New York Post'un haberiyle kamuoyuna duyurulduğunda birçok ana akım medya kuruluşu haberin gerçekliğini sorguladı ve sosyal medya şirketleri, yabancı bir etki kampanyasının parçası olabileceği yönündeki soruların ardından kullanıcıların Post'un haberlerini paylaşma yeteneğini kısıtlamaya başladı.

    O dönem özel danışman David Weiss dizüstü bilgisayarla ilgili soruları "komplo teorisi" olarak nitelendirdi.

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    CIA VE BIDEN ANLAŞTI MI?

    Cumhuriyetçiler mektubun, dizüstü bilgisayarda bulunan ve Biden ailesinin uygunsuz yabancı iş ilişkilerini gösterdiğine inandıkları diğer materyalleri örtbas etmek için CIA ve Biden kampanyası arasındaki derin devlet gizli anlaşmasının kanıtı olduğunu savundular. Cumhuriyetçi bir kongre soruşturması, mektubu yazan ve imzalayan eski yetkililer ile Biden kampanyası arasında koordinasyon olduğunu belgeledi ve o dönemde başkanlığa aday olan Joe Biden, bir başkanlık tartışması sırasında mektuba atıfta bulundu.

    Bilgisayardaki materyallerin yabancı yolsuzluğu kanıtladığı iddiaları, cihazın gerçekliği, Hunter Biden'ın uyuşturucu kullanımı ve cinsel aktivitesini belgeleyen materyaller birçok basın kuruluşu tarafından doğrulanmış olsa bile incelemeye dayanamadı.

    Cumhuriyetçi kongre soruşturması daha sonra 51 imzacının tamamının mektubu yazdıkları sırada özel vatandaşlar olduğunu ancak bir kısmının o sırada CIA ile sözleşmeleri olduğunu ortaya çıkardı. Bu sözleşmelerden en az biri ücretsiz bir pozisyondu.

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