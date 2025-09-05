Teknoloji milyarderleri Trump’ın gözüne girmeye çalışıyor! Beyaz Saray’da özel davet: Zuckerberg’e siyaset sorusu
Mark Zuckerberg, Bill Gates, Sundar Pichai, Sam Altman… ABD Başkanı Donald Trump’ın gözüne girmeye çalışan teknoloji milyarderleri Beyaz Saray’da toplandı. Kasım 2024 seçimlerinde Trump’a milyonlarca dolar bağışlayan milyarderler ABD Başkanı’na övgüler dizdi. Trump’ın Zuckerberg’e siyaset sorusu dikkat çekerken gündeme ise Google’ın kurucu ortağı ile sevgilisinin yemek masasındaki halleri damga vurdu.
Teknoloji milyarderleri Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. ABD'nin en büyük teknoloji şirketlerinin başkanları, First Lady Melania Trump'ın öncülük ettiği yapay zeka girişimini desteklemek ve yönetimin gözüne girmek için adeta sıraya girdi.
Beyaz Saray'da teknoloji milyarderleriyle yemek, Reuters
TEKNOLOJİ MİLYARDERLERİ BEYAZ SARAY'DA
Microsoft CEO'su Satya Nadella ve OpenAI'dan Sam Altman, Google'dan Sundar Pichai ve Apple'dan Tim Cook gibi CEO'lar, teknoloji yöneticilerinin ABD'deki çocukların yapay zekayı kullanmayı öğrenmelerine yardımcı olacak bir planı onaylaması için Beyaz Saray'da bir araya geldi.
Beyaz Saray'da teknoloji milyarderleriyle yemek, Reuters
ZUCKERBERG, GATES…
Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates, perşembe günü erken saatlerde eğitim konulu bir yuvarlak masa etkinliğinin ardından yetkililer ve teknoloji liderleriyle bir akşam yemeğinde Donald ve Melania Trump'a eşlik etti.
Trump ve Melania Trump, Reuters
TRUMP'A MİLYONLARCA DOLAR BAĞIŞLAMIŞLARDI
Trump teknoloji CEO'larını övdü ve yönetimin yapay zeka için gerekli veri merkezlerini kurmayı kolaylaştırdığını, elektrik kapasitesi ve izinlerin alınması gerektiğini söyledi.
Batı basını yemekteki görüntülerin Trump'ın ocak ayındaki yemin törenini hatırlattığına dikkat çekti. 20 Ocak'taki törene de Silikon Vadisi'nin güçlü liderleri katılmış ve yemin töreni komitesine milyonlarca dolar bağışlamıştı.
Beyaz Saray'da teknoloji milyarderleriyle yemek, Reuters
TRUMP'IN GÖZÜNE GİRMEYE ÇALIŞIYORLAR
Teknoloji patronları Kasım 2024 seçimden bu yana Trump'ın gözüne girmek için çabalıyor. Şirketleri için daha gevşek düzenlemeler, daha fazla kamu sübvansiyonu ve gümrük vergilerinden muafiyet talep ediyorlar. Öte yandan teknoloji milyarderleri hükümet tarafından açılan antitröst davaları dolayısıyla bölünme tehlikesiyle karşı karşıya.
OpenAI CEO'su Sam Altman, Reuters
Trump ise ABD'de imalatı teşvik etmek ve gümrük vergilerinin maliyetini karşılamak gibi konularda gündemine uymaları için bireysel şirketleri hedef aldı ve özellikle de Apple gibi gruplara gümrük vergisi tehdidinde bulundu.
Microsoft, Nvidia, IBM, Amazon, Google ve OpenAI gibi şirketler, perşembe günkü etkinlikle birlikte yapay zeka eğitimi taahhütlerini duyurdu.
Trump, akşam yemeğini yeni asfaltlanmış Gül Bahçesi'nin açılışı olarak kullanmak istedi ve Beyaz Saray personeli gün boyunca verandaya beyaz masalar kurmak için çalıştı. Ancak yağmur dolayısıyla organizasyon yemek odasına taşındı.
Zuckerberg ve Trump, Reuters
ZUCKERBERG'E SİYASET SORUSU
Trump, "En zeki insanlar bu masada toplanmış. Bu kesinlikle yüksek IQ'lu bir grup." dedi. Trump hemen yanındaki Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e "Bu senin siyasi kariyerinin başlangıcı" dedi. Zuckerberg ise gülümseyerek "Hayır, değil" cevabını verdi.
Beyaz Saray'da teknoloji milyarderleriyle yemek, AFP
ANTİTRÖST DAVASI
Trump ayrıca, Google'ın arama alanındaki tekeliyle ilgili bir antitröst davasında bu hafta federal bir yargıcın verdiği karar hakkında Alphabet CEO'su Sundar Pichai'ye hitap etti. Yargıç, nispeten hafif cezalar verdi ve 2020'de davayı açan Adalet Bakanlığı'nın talep ettiği en önemli tedbirleri reddetti.
Trump Pichai'ye "Dün çok güzel bir gün geçirdin. Dün yaşadığın o önemli gün hakkında konuşmak ister misin?" dedi. Pichai ise "Bittiğine sevindim" dedi cevabını verdi. Trump "Bu davayı açan Biden'dı. Bunu biliyorsun, değil mi?" diye sordu.
Beyaz Saray'da teknoloji milyarderleriyle yemek, Reuters
ELON MUSK KATILMADI
Toplantıya Elon Musk katılmadı. Tesla CEO'su, mayıs ayında Beyaz Saray'daki görevinden ayrıldıktan sonra Trump ile anlaşmazlık yaşamıştı ancak ikili o zamandan beri kamuoyunda daha uzlaşmacı bir tavır sergiliyor.
Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin'in kız arkadaşı Gerelyn Gilbert-Soto, EPA
O ANLAR GÜNDEM OLDU
Yemekte kameralara yansıyan bir görüntü ise oldukça dikkat çekti. Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin'in kız arkadaşı Gerelyn Gilbert-Soto, sevgilisinin saçlarıyla oynarken görüntülendi.