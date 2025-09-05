Teknoloji milyarderleri Trump’ın gözüne girmeye çalışıyor! Beyaz Saray’da özel davet: Zuckerberg’e siyaset sorusu

Batı basını yemekteki görüntülerin Trump'ın ocak ayındaki yemin törenini hatırlattığına dikkat çekti. 20 Ocak'taki törene de Silikon Vadisi'nin güçlü liderleri katılmış ve yemin töreni komitesine milyonlarca dolar bağışlamıştı.

Trump teknoloji CEO'larını övdü ve yönetimin yapay zeka için gerekli veri merkezlerini kurmayı kolaylaştırdığını, elektrik kapasitesi ve izinlerin alınması gerektiğini söyledi.

Teknoloji patronları Kasım 2024 seçimden bu yana Trump'ın gözüne girmek için çabalıyor. Şirketleri için daha gevşek düzenlemeler, daha fazla kamu sübvansiyonu ve gümrük vergilerinden muafiyet talep ediyorlar. Öte yandan teknoloji milyarderleri hükümet tarafından açılan antitröst davaları dolayısıyla bölünme tehlikesiyle karşı karşıya.

OpenAI CEO'su Sam Altman, Reuters

Trump ise ABD'de imalatı teşvik etmek ve gümrük vergilerinin maliyetini karşılamak gibi konularda gündemine uymaları için bireysel şirketleri hedef aldı ve özellikle de Apple gibi gruplara gümrük vergisi tehdidinde bulundu.

Microsoft, Nvidia, IBM, Amazon, Google ve OpenAI gibi şirketler, perşembe günkü etkinlikle birlikte yapay zeka eğitimi taahhütlerini duyurdu.

Trump, akşam yemeğini yeni asfaltlanmış Gül Bahçesi'nin açılışı olarak kullanmak istedi ve Beyaz Saray personeli gün boyunca verandaya beyaz masalar kurmak için çalıştı. Ancak yağmur dolayısıyla organizasyon yemek odasına taşındı.