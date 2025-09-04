PODCAST CANLI YAYIN

Teknoloji lobicileri tekelci Google’ın arkasında! ABD’de “tarihi dava” devam ediyor

ABD’de tekelci Google’a karşı dava devam ediyor. Federal yargıç Chrome’un satılması ve Google’ın bölünmesi talebini reddederken ABD Adalet Bakanlığının tekelcilikle mücadele biriminin başında bulunan ve davayı başlatan Gail Slater, “Henüz bitmedi. Bu dava tarihi nitelikte.” dedi. Teknoloji milyarderleri ise Google’ın arkasında duruyor.

Giriş Tarihi:
Teknoloji lobicileri tekelci Google’ın arkasında! ABD’de “tarihi dava” devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump Avrupa'daki teknoloji kurallarını sert bir dille eleştirmeye devam ederken ABD'deki düzenlemeleri artıracağını da vurguluyor. Washington da Google, Apple, Amazon ve Meta'nın piyasa gücünü sınırlamayı amaçlayan davaları sürdürmeye devam ediyor.

Financial Times, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüFinancial Times, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ABD: GOOGLE DAVASI HENÜZ BİTMEDİ

ABD'de bir federal yargıç Chrome'un satılması ve Google'ın bölünmesi talebini reddetse de Adalet Bakanlığı tekel davasında geri adım atılmadığı konusunda ısrarcı.

ABD Adalet Bakanlığının tekelcilikle mücadele biriminin başında bulunan ve davayı başlatan Gail Slater, "Henüz bitmedi. Bu dava tarihi nitelikte." dedi.

Trump, EPATrump, EPA

BEYAZ SARAY'DA BÖLÜNME

İngiliz Financial Times ise Google kararının Trump yönetimindeki gerilimi de gözler önüne serdiğine dikkat çekiyor. Yani tekel davasını sürdürmek isteyenlerle Silikon Vadisi ile anlaşmaya açık görünenler…

Trump, aralık ayında Slater'ı Büyük Teknoloji'ye karşı harekete geçme yetkisiyle aday göstermiş ve bu sektörün "yıllardır kontrolden çıktığını, en yenilikçi sektörde rekabeti boğduğunu" söylemişti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance geçen yıl Financial Times'a yaptığı açıklamada Google'ın bölünmesi gerektiğini söylemişti.

TEKNOLOJİ LOBİCİLERİ DEVREDE

Ancak temmuz ayında Adalet Bakanlığı, en kıdemli iki antitröst yetkilisini görevden aldı. Bunlardan biri, Slater'ın eski yardımcısı Roger Alford, Adalet Bakanı Pam Bondi'nin yardımcılarının, Hewlett Packard Enterprise'ın rakibi Juniper Networks'ü satın almasına (14 milyar dolarlık anlaşma) izin veren bir uzlaşma görüşmeleri öncesinde teknoloji lobicilerinden etkilendiğini iddia etti.

Biden, Takvim Fotoğraf ArşiviBiden, Takvim Fotoğraf Arşivi

TRUMP VE BIDEN'IN TEK ORTAK DURUŞU

Slater ve Vance gibi ABD yönetimi yetkililerinin kamuoyu önündeki tavrı, Trump'ın selefi Joe Biden ile ortak hareket ettikleri nadir konulardan. Biden da rekabet yasalarının uygulanmasını sürdürmüştü.

Salı günkü karar, geçen yıl Google'ın çevrimiçi aramada yasa dışı bir tekel oluşturduğuna hükmeden tarihi nitelikteki kararı izledi. Adalet Bakanlığı, Google'ın Chrome tarayıcısını satmaya zorlanmasını ve Apple gibi ortaklarla arama motorunu öne çıkarmak için yaptığı çok milyar dolarlık sözleşmelerin feshedilmesini talep etmişti.

Ancak Yargıç Amit Mehta, Google'ın tekelini ortadan kaldırmaya yönelik "çözümler" konusunda daha ılımlı bir yaklaşım benimsedi: Google'ın münhasır dağıtım anlaşmaları yapmasını yasakladı ve arama verilerinin daha fazla paylaşılmasını zorunlu kıldı.

Bezos, Takvim ArşivBezos, Takvim Arşiv

MİLYARDERLER SIRAYA GİRDİ

Google'ın Sundar Pichai'si, Amazon'un Jeff Bezos'u ve Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg gibi teknoloji patronları Trump'a yakınlaştı ve geçtiğimiz ocak ayında yapılan yemin töreni için bağış yapma konusunda sıraya girdi.

Apple CEO'su Tim Cook'un başlattığı "sempati turu", geçen ay Oval Ofis'te yapılan bir görüşmeyle sonuçlandı. Görüşmede Trump, Apple'a gümrük vergisi muafiyeti sözü verdi. Cook ise ABD'ye ek 100 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladı. Buna rağmen Apple, akıllı telefon pazarında tekelini kötüye kullanmakla suçlandığı Adalet Bakanlığı davasıyla karşı karşıya.

Büyük Teknoloji'ye karşı sıkı tekelcilik uygulamaları, hükümetin "aşırı düzenlemeler iş dünyasını boğuyor" diyerek yürüttüğü deregülasyon hamlesiyle aynı döneme denk geliyor. Beyaz Saray, ABD sınırları dışında bile düzenleme girişimleriyle mücadele ediyor ve Amerikan teknoloji şirketlerini etkileyen dijital kurallar nedeniyle AB ile çatışıyor.

Trump geçen hafta, teknoloji şirketlerine yönelik vergi ya da kısıtlamalarla "ABD'ye ayrımcılık yapan" ülkelere gümrük vergisi ve ihracat kontrolleri uygulamakla tehdit etti.

Google çöktü operasyon ortaya çıktı! 3 yıllık siber saldırı: Savunma ve medya şirketlerini klonlayıp yasa dışı porno ve bahis sitelerine yönlendirdilerGoogle çöktü operasyon ortaya çıktı! 3 yıllık siber saldırı: Savunma ve medya şirketlerini klonlayıp yasa dışı porno ve bahis sitelerine yönlendirdiler

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
App StoreApp Store Google PlayGoogle Play App GalleryApp Gallery

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail "Suriye" sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
Ankara'da sürpriz Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelecek!
Vakıf Katılım
Savcı Ercan Kayhan bıçaklanarak öldürüldü! Katil Mustafa Can Gül için tutuklama talebi | Cinayeti planladı mı? İlk ifadesi ortaya çıktı
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Olay gönderme: "Gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz"
Google çöktü operasyon ortaya çıktı! 3 yıllık siber saldırı: Savunma ve medya şirketlerini klonlayıp yasa dışı porno ve bahis sitelerine yönlendirdiler
Türk Telekom
Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
"Şaibe" davası öncesi çok konuşulacak gelişme! Kurultay dosyasına bakan mahkeme "İstanbul dosyalarını" istedi
Google çöktü her şey durdu! Uzmanlardan yerli uygulamalar ve Dijital Telif Yasası çağrısı
Asrın inşasında 300 bin yuva tamam! Başkan Erdoğan anahtar teslim törenine katılacak
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
O iller sarı alarm listesinde | MGM'den sağanak ve fırtına uyarısı: Saatte 60 km hızla esecek! Bugün hangi şehirlerde yağmur var?
Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11
CHP'de 15 Eylül sancısı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel'in planı | Hangi senaryolar konuşuluyor?
MSB'den SDG'ye net mesaj: Suriye'deki süreci sabote etmeyin
Google ve YouTube'a erişim sorunu! Neden giriş yapılamıyor?
Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpa
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 3'ünci gün! Satan satana: Veli Bey belediyeye akrabalarını doldurdu
Aynı annesi! MasterChef Danilo Zanna’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu babasının boyuna yetişti!