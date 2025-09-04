Teknoloji lobicileri tekelci Google’ın arkasında! ABD’de “tarihi dava” devam ediyor

Biden, Takvim Fotoğraf Arşivi

TRUMP VE BIDEN'IN TEK ORTAK DURUŞU

Slater ve Vance gibi ABD yönetimi yetkililerinin kamuoyu önündeki tavrı, Trump'ın selefi Joe Biden ile ortak hareket ettikleri nadir konulardan. Biden da rekabet yasalarının uygulanmasını sürdürmüştü.

Salı günkü karar, geçen yıl Google'ın çevrimiçi aramada yasa dışı bir tekel oluşturduğuna hükmeden tarihi nitelikteki kararı izledi. Adalet Bakanlığı, Google'ın Chrome tarayıcısını satmaya zorlanmasını ve Apple gibi ortaklarla arama motorunu öne çıkarmak için yaptığı çok milyar dolarlık sözleşmelerin feshedilmesini talep etmişti.

Ancak Yargıç Amit Mehta, Google'ın tekelini ortadan kaldırmaya yönelik "çözümler" konusunda daha ılımlı bir yaklaşım benimsedi: Google'ın münhasır dağıtım anlaşmaları yapmasını yasakladı ve arama verilerinin daha fazla paylaşılmasını zorunlu kıldı.

Bezos, Takvim Arşiv

MİLYARDERLER SIRAYA GİRDİ

Google'ın Sundar Pichai'si, Amazon'un Jeff Bezos'u ve Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg gibi teknoloji patronları Trump'a yakınlaştı ve geçtiğimiz ocak ayında yapılan yemin töreni için bağış yapma konusunda sıraya girdi.

Apple CEO'su Tim Cook'un başlattığı "sempati turu", geçen ay Oval Ofis'te yapılan bir görüşmeyle sonuçlandı. Görüşmede Trump, Apple'a gümrük vergisi muafiyeti sözü verdi. Cook ise ABD'ye ek 100 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladı. Buna rağmen Apple, akıllı telefon pazarında tekelini kötüye kullanmakla suçlandığı Adalet Bakanlığı davasıyla karşı karşıya.

Büyük Teknoloji'ye karşı sıkı tekelcilik uygulamaları, hükümetin "aşırı düzenlemeler iş dünyasını boğuyor" diyerek yürüttüğü deregülasyon hamlesiyle aynı döneme denk geliyor. Beyaz Saray, ABD sınırları dışında bile düzenleme girişimleriyle mücadele ediyor ve Amerikan teknoloji şirketlerini etkileyen dijital kurallar nedeniyle AB ile çatışıyor.

Trump geçen hafta, teknoloji şirketlerine yönelik vergi ya da kısıtlamalarla "ABD'ye ayrımcılık yapan" ülkelere gümrük vergisi ve ihracat kontrolleri uygulamakla tehdit etti.