Teknoloji lobicileri tekelci Google’ın arkasında! ABD’de “tarihi dava” devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump Avrupa'daki teknoloji kurallarını sert bir dille eleştirmeye devam ederken ABD'deki düzenlemeleri artıracağını da vurguluyor. Washington da Google, Apple, Amazon ve Meta'nın piyasa gücünü sınırlamayı amaçlayan davaları sürdürmeye devam ediyor.
ABD: GOOGLE DAVASI HENÜZ BİTMEDİ
ABD'de bir federal yargıç Chrome'un satılması ve Google'ın bölünmesi talebini reddetse de Adalet Bakanlığı tekel davasında geri adım atılmadığı konusunda ısrarcı.
ABD Adalet Bakanlığının tekelcilikle mücadele biriminin başında bulunan ve davayı başlatan Gail Slater, "Henüz bitmedi. Bu dava tarihi nitelikte." dedi.
BEYAZ SARAY'DA BÖLÜNME
İngiliz Financial Times ise Google kararının Trump yönetimindeki gerilimi de gözler önüne serdiğine dikkat çekiyor. Yani tekel davasını sürdürmek isteyenlerle Silikon Vadisi ile anlaşmaya açık görünenler…
Trump, aralık ayında Slater'ı Büyük Teknoloji'ye karşı harekete geçme yetkisiyle aday göstermiş ve bu sektörün "yıllardır kontrolden çıktığını, en yenilikçi sektörde rekabeti boğduğunu" söylemişti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance geçen yıl Financial Times'a yaptığı açıklamada Google'ın bölünmesi gerektiğini söylemişti.
TEKNOLOJİ LOBİCİLERİ DEVREDE
Ancak temmuz ayında Adalet Bakanlığı, en kıdemli iki antitröst yetkilisini görevden aldı. Bunlardan biri, Slater'ın eski yardımcısı Roger Alford, Adalet Bakanı Pam Bondi'nin yardımcılarının, Hewlett Packard Enterprise'ın rakibi Juniper Networks'ü satın almasına (14 milyar dolarlık anlaşma) izin veren bir uzlaşma görüşmeleri öncesinde teknoloji lobicilerinden etkilendiğini iddia etti.