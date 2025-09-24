Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. oturumunda konuşma yaptı. Şara konuşmasında Türkiye'ye özel olarak teşekkür etti.

BAŞINA ÖDÜL KONAN ŞARA BM KÜRSÜSÜNDE KONUŞUYOR

Suriye'de diktatör Beşar Esad rejimi devrilmeden önce ABD tarafından terör örgütü ilan edilen HTŞ'nin lideri olan ve başına 10 milyon dolar ödül konan Şara, New York'taki BM kürsüsünden dünyaya sesleniyor

Şara'nın konulmasında Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılması ve tecritin kaldırılması için çağrı yapması bekleniyor.

Şara ve Başkan Erdoğan, İHA

1967'DEN BERİ BM'YE KATILAN İLK SURİYE LİDERİ

Şara, aynı zamanda 1967 yılından bu yana BM Genel Kurulu toplantılarına katılan ilk Suriye lideri oldu.

ABD, Şara ve heyetine sadece 21–25 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak şekilde özel giriş vizesi verdi.