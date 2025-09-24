PODCAST CANLI YAYIN

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'dan BM kürsüsünde Türkiye'ye özel teşekkür!

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. oturumunda konuşma yaptı. Suriye'de diktatör Beşar Esad rejimi devrilmeden önce ABD tarafından terör örgütü ilan edilen HTŞ'nin lideri olan ve başına 10 milyon dolar ödül konan Şara, New York'taki BM kürsüsünden yaptığı konuşmada Türkiye'ye özel olarak teşekkür etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'dan BM kürsüsünde Türkiye'ye özel teşekkür!

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. oturumunda konuşma yaptı. Şara konuşmasında Türkiye'ye özel olarak teşekkür etti.

AHaber CANLI YAYIN

BAŞINA ÖDÜL KONAN ŞARA BM KÜRSÜSÜNDE KONUŞUYOR

Suriye'de diktatör Beşar Esad rejimi devrilmeden önce ABD tarafından terör örgütü ilan edilen HTŞ'nin lideri olan ve başına 10 milyon dolar ödül konan Şara, New York'taki BM kürsüsünden dünyaya sesleniyor

Şara'nın konulmasında Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılması ve tecritin kaldırılması için çağrı yapması bekleniyor.

Şara ve Başkan Erdoğan, İHAŞara ve Başkan Erdoğan, İHA

1967'DEN BERİ BM'YE KATILAN İLK SURİYE LİDERİ

Şara, aynı zamanda 1967 yılından bu yana BM Genel Kurulu toplantılarına katılan ilk Suriye lideri oldu.

ABD, Şara ve heyetine sadece 21–25 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak şekilde özel giriş vizesi verdi.

Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü! SDGye 10 Mart uyarısı: Mutabakata uyunBaşkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü! SDGye 10 Mart uyarısı: Mutabakata uyun

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'dan BM kürsüsünde Türkiye'ye özel teşekkür!
Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü! SDG'ye 10 Mart uyarısı: Mutabakata uyun
Kayserispor - Beşiktaş | CANLI
22. Olağanüstü kurultayı iptale götürecek 4 detay! 48. madde, İstanbul delegeleri, şaibe davasının failleri... | Mutlak butlan kararı tüm kurultayları iptal eder
CHP'li Mansur Yavaş'tan yolsuzluk itirafı: "Benim konserle ilgili savunacak hiçbir şeyim yok"
Başkan Erdoğan'dan ABD'de yatırım zirvesi! Türk ve ABD'li iş insanlarıyla bir araya gelecek
BM Genel Kurulu'nda ikinci gün! Zelenskiy'den uluslararası hukuk eleştirisi! Pezeşkiyan: Nükleer peşinde değiliz
CHP İstanbul Kongresi için mahkeme "dur" dedi! YSK "devam" kararı verdi... Tebliğ için giden heyete müdahale
CHP'den "Gazze'yi istismar mitingi! "Cesaretle Filistin’in yanındayız" diyen Özgür Özel'in iki yüzü: "Hamas terör örgütüdür" demişti
PKK'da "süreci tıkama" süreci! Helin Ümit'ten "Silah bırakmadık strateji değişti" itirafı: "Suriye'yi Türkiye'ye yedirmezler" deyip tehdit etti
Gazzeli gazeteci Başkan Erdoğan’ın cesaretini yazdı: “Sadece bu başkan İsrail’in suçlarını ifşa edebilir”
Başkan Erdoğan'ın Gazze manifestosu ve Arz-ı Mev'ud sözleri Netanyahu'yu kudurttu! Babası asrın katili oğlu müfteri: Küçük Goebbels Bibi
Sumud Filosu'na İsrail'den dronlu saldırı! Filoya destek için İtalya bir donanma gemisi yönlendirdi!
Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11
CHP'li Maltepe Belediyesi'nde maaş krizi: İşçiler kazan kaldırdı
Baklavada gıda boyası köftede sakatat lahmacunda kanatlı eti! Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit tağşiş listesini açıkladı! Listede yok yok
CHP'de bir skandal daha! Ortalığı karıştıracak Özgür Özel iddiası: Olağanüstü kurultay mahkemelik olabilir
Galatasaray'dan ocak bombası! İşte ilk hedef
Emekliye yüzde 10.14 zam + 6.3 puan refah payı hesabı: SSK ve BAĞ-KUR'lu için EŞİT ZAM formülü şekillendi! Ocakta maaşlara ek artış gelir mi?
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini gören küçük dilini yuttu: Bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim!