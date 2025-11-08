PODCAST CANLI YAYIN

Şahbaz Şerif'ten Bakü'de Başkan Erdoğan'a övgü: Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye’nin kalpleri birlikte atıyor

Karabağ Zaferi’nin 5. yıl dönümünde Bakü'de düzenlenen askeri geçit töreninde konuşan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, “Kalpleri birlikte atan üç kardeş Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye bugün burada” dedi. Şerif, Başkan Erdoğan’ın liderliğini övgüyle anarak “Türkiye, dünya arenasında stratejik bir güç haline geldi” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi:
Şahbaz Şerif'ten Bakü'de Başkan Erdoğan'a övgü: Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye’nin kalpleri birlikte atıyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Azerbaycan'da Karabağ zaferinin beşinci yıl dönümü için düzenlenen askeri geçit töreninde konuşma yaptı.

Pakistan Başbakanı ŞahbazŞerif, 2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferin 5. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen askeri geçit töreninde konuştu.

Şerif, Başkan Erdoğan ve Aliyev, AAŞerif, Başkan Erdoğan ve Aliyev, AA

"PAKİSTAN, AZERBAYCAN VE TÜRKİYE'NİN KALPLERİ BİR ARADA"

Konuşmasına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlayarak başlayan Şerif, "Kalpleri birlikte atan üç kardeş Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye bugün burada bulunuyor." dedi.

Şerif, Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin resmi geçitte, Azerbaycan ve Türkiye'nin yanında yürüdüğünü görmenin gurur verici olduğunu belirterek, bunun "gün geçtikçe güçlenen ebedi dostluğun bir sembolü" olduğunu vurguladı.

Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinin, egemenlik için mücadele eden tüm dünya uluslarına bir "umut ışığı" olduğunun altını çizen Şerif, "Dünya, Azerbaycan'ın cesur Silahlı Kuvvetlerinin, atalarının toprakları olan Karabağ'ı kurtarışını hayranlıkla izledi." ifadesini kullandı.

Bu süreçte Pakistan'ın, Azerbaycan'ın yanında durduğunu hatırlatan Şerif, bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında durmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Bakü'de askeri geçit töreni, AABakü'de askeri geçit töreni, AA

BAŞKAN ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNE VURGU

Pakistan'ın, Azerbaycan ve Türkiye gibi barıştan yana olduğunu kaydeden Şerif, hiç kimsenin egemenliklerine meydan okumasına ve toprak bütünlüklerini baltalamaya çalışmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Şerif, yerinden edilmiş Karabağlı ailelerin evlerine dönüşünü görmenin "umutlandırıcı" olduğunu ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) bu sizin şahsi kararlığınızı da gösteriyor. Bu bölgenin, Azerbaycan'da, Karabağ'da yaşayanların esenlik ve refahı için kendinizi adadığınızı gösteriyor." dedi.

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Şuşa kentinde yeniden inşa sürecinin başladığına dikkati çeken Şerif, hürriyetine kavuşmuş bütün toprakların yeniden inşasının çok başarılı bir şekilde ilerlediğini kaydetti.

Şerif, Başkan Erdoğan'ın burada bulunması vesilesiyle kendisine olan hayranlığını dile getirmek istediğini belirterek Erdoğan'ın liderliği sayesinde Türkiye'nin dünya arenasında modern, stratejik bir oyuncu haline geldiğinin altını çizdi.

Sadece savaş alanında değil, barışı ve karşılıklı anlayışı inşa ederken de mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Şerif, "Sayın (Azerbaycan) Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sizin bu anlamdaki liderliğiniz Azerbaycan'a bu zorlu yolculukta yol göstermiştir. Azerbaycan'ı onurlu bir şekilde başarıya taşımıştır." diye konuştu.

Bakü'de askeri geçit töreni, AABakü'de askeri geçit töreni, AA

PAKİSTAN-HİNDİSTAN SAVAŞI

Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararlı liderliği sayesinde Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes sağlandığını anımsatarak, bu vesileyle bölgede düzenin ve barışın tesis edildiğini ifade etti.

Afganistan ile barışı tehdit eden olaylar yaşadıklarını belirten Şerif şöyle devam etti:

Sevgili arkadaşım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu bağlamda da teşekkür etmek istiyorum. Kendisinin Pakistan ve Afganistan arasındaki barışın tesis edilmesi için göstermiş olduğu liderlik sayesinde bölgede barış tesis edilebilmiştir. Bu bizim ülkelerimiz arasında devam etmekte olan kardeşlik duygularının kuvvetini göstermektedir.

Azerbaycan'ın zafere ulaşmasını sağlayan yolda hayatını vermiş olan şehitlerin kendi fedakarlıklarıyla Azerbaycan'ı bugüne getirdiklerini belirten Şerif, "Onların göstermiş olduğu bu cesaret, bu kararlılık, bu ülkenin geleceğini çizmeyi mümkün kılmıştır." dedi.

Aliyev’den zafer yıldönümünde Ermenistan’a mesaj: Ne oldu Bakü’de çay içecektiniz?Aliyev’den zafer yıldönümünde Ermenistan’a mesaj: Ne oldu Bakü’de çay içecektiniz?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Bakü'de zafer mesajı: Karabağ zaferiyle yeni bir dönemin kapısı açıldı
CANLI | Kocaeli'de parfüm deposunda patlama! Acı haber geldi | Soruturma başladı: 3 gözaltı | Başkan Erdoğan'dan mesajı | Kimlikler belli oldu
Dijital casus ordusu! Ajan Hüseyin Gün'ün yazışmalarından trol ağı çıktı... Yabancı İstihbarat talimat verdi Ekrem İmamoğlu ve ekibi uyguladı
Emeklinin ocak zammı için yeni ipucu! Taban aylık ne olacak, kim ne kadar alacak?
Bakü'de zafer seyri... Başkan Erdoğan, İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile törenleri takip etti
ABD’yi karıştıran rapor! İsrail’in savaş suçları kanıtlandı: Biden yönetimi silah desteğini durdurmadı
44 günde Karabağ’ın kaderi değişti! Azerbaycan’ın zaferinin üzerinden 5 yıl geçti
3 oran tek zam: Memur zammı ne olacak? Öğretmen, polis, doktor...
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Takvim'e açıkladı: Ya biz kazanacağız ya emperyalizm!
36 il alarm listesinde: Çok şiddetli yağacak! Meteoroloji saat verdi! O bölgelerde sis aniden bastırabilir
CHP'de skandal biter mi? Marmaris Belediyesi'nin meclis toplantı salonu kaçak çıktı
Öğrencilere ve ailelere uzmanlardan tatil ödevi: Dijital detoks yapın
Elektrik ve gaz faturalarının yarısı devletten! | Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: NTE'de endüstriyel tesis geliyor
CHP'li Ankara’daki Konser vurgunu Sayıştay raporuna yansıdı: 5’i Tutuklu 14 sanık yargılanıyor
Sergen Yalçın 11'ini belirledi! Antalyaspor maçında forma o yıldızların
Başkan Erdoğan istedi Trump yaptı: ABD Suriye yaptırımlarını kaldırdı
Bakan Bayraktar’tan CHP’ye kapak: “Tüpe gerek yok, çünkü doğalgaz kullanıyorlar”
Netanyahu için ‘soykırım’ ve ‘insanlığa karşı suçlar’dan yakalama kararı
Trabzonspor'un Alanyaspor maçı ilk 11'i netleşti! Kritik stoper kararı
Nikah şahidi Türkan Şoray olmuştu! Aynadaki Yabancı’nın Hanzade’si Asuman Dabak’ın eski eşi bakın kim