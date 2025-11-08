Şahbaz Şerif'ten Bakü'de Başkan Erdoğan'a övgü: Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye’nin kalpleri birlikte atıyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif , Azerbaycan 'da Karabağ zaferinin beşinci yıl dönümü için düzenlenen askeri geçit töreninde konuşma yaptı.

Bu süreçte Pakistan'ın, Azerbaycan'ın yanında durduğunu hatırlatan Şerif, bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında durmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinin, egemenlik için mücadele eden tüm dünya uluslarına bir "umut ışığı" olduğunun altını çizen Şerif, "Dünya, Azerbaycan'ın cesur Silahlı Kuvvetlerinin, atalarının toprakları olan Karabağ'ı kurtarışını hayranlıkla izledi." ifadesini kullandı.

Şerif, Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin resmi geçitte, Azerbaycan ve Türkiye'nin yanında yürüdüğünü görmenin gurur verici olduğunu belirterek, bunun "gün geçtikçe güçlenen ebedi dostluğun bir sembolü" olduğunu vurguladı.

Konuşmasına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı selamlayarak başlayan Şerif, "Kalpleri birlikte atan üç kardeş Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye bugün burada bulunuyor." dedi.

Bakü'de askeri geçit töreni, AA

BAŞKAN ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNE VURGU

Pakistan'ın, Azerbaycan ve Türkiye gibi barıştan yana olduğunu kaydeden Şerif, hiç kimsenin egemenliklerine meydan okumasına ve toprak bütünlüklerini baltalamaya çalışmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Şerif, yerinden edilmiş Karabağlı ailelerin evlerine dönüşünü görmenin "umutlandırıcı" olduğunu ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) bu sizin şahsi kararlığınızı da gösteriyor. Bu bölgenin, Azerbaycan'da, Karabağ'da yaşayanların esenlik ve refahı için kendinizi adadığınızı gösteriyor." dedi.

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Şuşa kentinde yeniden inşa sürecinin başladığına dikkati çeken Şerif, hürriyetine kavuşmuş bütün toprakların yeniden inşasının çok başarılı bir şekilde ilerlediğini kaydetti.

Şerif, Başkan Erdoğan'ın burada bulunması vesilesiyle kendisine olan hayranlığını dile getirmek istediğini belirterek Erdoğan'ın liderliği sayesinde Türkiye'nin dünya arenasında modern, stratejik bir oyuncu haline geldiğinin altını çizdi.

Sadece savaş alanında değil, barışı ve karşılıklı anlayışı inşa ederken de mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Şerif, "Sayın (Azerbaycan) Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sizin bu anlamdaki liderliğiniz Azerbaycan'a bu zorlu yolculukta yol göstermiştir. Azerbaycan'ı onurlu bir şekilde başarıya taşımıştır." diye konuştu.