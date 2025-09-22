Rusya’nın yeni bir ülkeye saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi! Tarih verildi! İşte detayları…

İngiliz gazetesi Express, Rusya'nın Noel öncesinde Polonya'ya yönelik bir saldırı planladığını iddia etti.

İsmini açıklanmayan üst düzey bir Rus askeri yetkilinin aktardığı bilgiye göre İngiltere ve ABD'de bu doğrultuda acil toplantılar yapıldı. Moskova'nın hedefinin, NATO'yu zorlayacak ancak doğrudan savaş ilanını gerektirmeyen bir provokasyon yapmak olduğu iddia edildi.

RUSYA'NIN AMACI NE?

Rus yetkili, son dönemde hava sahaları ihlal edilen Estonya ve Finlandiya'dan ziyade Polonya'nın çok daha doğrudan bir tehdit altında olabileceğini vurguladı.

İstihbarat kaynakları, uyarının halen Rusya'da görev yaparken görevinden ayrılmış bir tuğgeneralden geldiğini bildirdi. Kremlin'in planladığı saldırının nükleer olmayan, sınırlı ama kasıtlı bir eylem olacağı, NATO'nun tepkisini ölçmeyi ve Avrupa'da siyasi istikrarı sarsmayı hedeflediği söylendi.

Rusya-Ukrayna Savaşı (AA)

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSELİYOR

Polonya'ya geçtiğimiz günlerde 19 insansız hava aracı gönderilmişti. İngiliz yetkililer bunun, NATO topraklarına yapılan en ciddi ihlal olduğunu belirtmişti. Romanya da benzer şekilde 10 km'lik bir dron ihlali yaşanmıştı.

Buna karşılık İngiltere, RAF Tayfun jetlerini Polonya hava savunması için Doğu Nöbeti operasyonuna dahil etti. Jetler, Fransız, Alman, Danimarkalı ve İsveçli güçlerle birlikte doğu kanadını devriye gezecek.

POLONYA'DAN KRİTİK UYARI!

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yakın askeri tehlikeyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk (AA)

Uzmanlar, NATO'nun hala savunmasız olduğunu belirtiyor. Henry Jackson Society'den Mykola Kuzmin, "Milyonlarca dolar değerindeki savaş jetleriyle, birkaç bin dolar değerindeki dronları düşürüyorsunuz. Bu sürdürülebilir değil ve Rusya bunun farkında" dedi.

NE OLMUŞTU?

Polonya 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini bildirmiş, NATO da birlikte karşılık verildiğini duyurmuştu. Ardından Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edilmişti.