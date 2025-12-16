PODCAST CANLI YAYIN

Rusya'dan Deutsche Welle hamlesi: İstenmeyen kuruluş ilan ettiler

Rusya Adalet Bakanlığı, Almanya’nın kamu yayıncısı Deutsche Welle’yi “ulusal güvenliği tehdit ettiği” gerekçesiyle istenmeyen kuruluşlar listesine aldı. DW ile işbirliği yapanlara idari yaptırım uygulanabileceği belirtildi.

Rusya Adalet Bakanlığı, Almanya'nın kamuya ait uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle'yi (DW) "istenmeyen kuruluş" ilan etti.

Bakanlığın, internet sitesinde bulunan ve ülkede "istenmeyen kuruluşların" yer aldığı listeye DW'yi de eklediği görüldü.

Rusya'da ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle bazı kuruluşlar söz konusu listeye eklenirken, bu kuruluşlarla işbirliği yapanlara idari ceza verilebiliyor.

DW'nin Rusya'da yayın yapması Şubat 2022'de yasaklanmıştı.

