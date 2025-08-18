Harita başında toprak takası mı konuşuldu?

Alaska’daki tarihi zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile bir araya geldi. Trump, Zelenskiy'i kabulünde yaptığı açıklamada, "Toplantıda her şey düzgün giderse mantıklı sonuçlara ulaşabileceğimize düşünüyorum. Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacak." dedi. Toplantı sonrası Putin'i arayacağını belirten Trump, "Kendisi toplantı sonrası benim aramamı bekliyor. Anlaşamazsak savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Görüşmede Trump ve Zelenskiy'nin önünde durduğu harita neydi? Toplantıda toprak takası mı konuşuldu? Tüm bu sorular A Haber ekranlarında yanıtlandı.