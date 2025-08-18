PODCAST CANLI YAYIN

Harita başında toprak takası mı konuşuldu?

Alaska’daki tarihi zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile bir araya geldi. Trump, Zelenskiy'i kabulünde yaptığı açıklamada, "Toplantıda her şey düzgün giderse mantıklı sonuçlara ulaşabileceğimize düşünüyorum. Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacak." dedi. Toplantı sonrası Putin'i arayacağını belirten Trump, "Kendisi toplantı sonrası benim aramamı bekliyor. Anlaşamazsak savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Görüşmede Trump ve Zelenskiy'nin önünde durduğu harita neydi? Toplantıda toprak takası mı konuşuldu? Tüm bu sorular A Haber ekranlarında yanıtlandı.

Bunlar da Var

3 kişi öldü! Gaziantep'te feci kaza: 2 otomobil çarpıştı
3 kişi öldü! Gaziantep'te feci kaza: 2 otomobil çarpıştı
İbrahim Yıldız ağır yaralandı! Kartal’da devrilen ağacın altında kaldı
İbrahim Yıldız ağır yaralandı! Kartal’da devrilen ağacın altında kaldı
Zonguldak Ereğli’deki kaza kamerada: Freni patlayan kamyon dehşet saçtı
Zonguldak Ereğli’deki kaza kamerada: Freni patlayan kamyon dehşet saçtı
1 ölü 6 yaralı! Mardin'de feci kaza: Araç şarampole uçtu
1 ölü 6 yaralı! Mardin'de feci kaza: Araç şarampole uçtu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle