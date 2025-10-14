PODCAST CANLI YAYIN

NATO Genel Sekreteri Rutte’den Türkiye’ye teşekkür

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Gazze’deki ateşkes anlaşmasındaki rolü nedeniyle Türkiye’ye teşekkür ederek, Ankara’nın Irak’ın güvenlik kapasitesini güçlendirmedeki katkısının da büyük olduğunu söyledi. Rutte, Erdoğan ve ekibinin ABD, Mısır ve Katar’la yoğun diplomasi yürüttüğünü belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasındaki rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür ederek Ankara'nın Irak'ın kendi güvenlik ve savunma güçlerini geliştirmelerine yardımcı olması açısından da büyük rolü olduğunu söyledi.
Rutte, Başkan Erdoğan ve ekibinin, ABD, Mısır ve Katar'la Gazze konusunda çok yoğun şekilde çalıştığını bildiğini belirterek "Dolayısıyla şu anda bu gelişmenin (ateşkes) yaşanıyor olması çok büyük bir adımdır ve umuyorum ki bu, Avrupa'da ve ABD ile birlikte, Ukrayna'ya yönelik bu korkunç saldırı savaşını sona erdirmek için her şeyi yapmamız konusunda da bize ilham verir" temennisinde bulundu.

