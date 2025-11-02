PODCAST CANLI YAYIN

Müzede üst düzey güvenlik önemi

Fransa'da tarihi eserlerin çalındığı Louvre Müzesi için ek güvenlik önlemlerinin devreye sokulacağı açıklandı.

Fransa'da tarihi eserlerin çalındığı Louvre Müzesi için ek güvenlik önlemlerinin devreye sokulacağı açıklandı. Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, katıldığı bir programda, başkent Paris'teki Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de gerçekleşen soygunun büyük etki bıraktığını belirterek, "Louvre Müzesi'ne yönelik soygun ve yetkisiz giriş tehlikesi 20 yıldan uzun süredir küçümsenmiş. Artık önlem alma zamanı geldi" dedi. 25 milyon euroya mal olacak yeni güvenlik sisteminin yapay zeka ile çalışacağı belirtildi. Müzenin güvenliğinden sorumlu personelin de özel bir eğitimden geçirileceği ifade edildi

