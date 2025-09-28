Moldova seçimleri hakkında flaş iddia! Telegram kurucusu itiraf etti: Fransa seçimleri etkilemek için şantaj yaptı!

Moldova'da seçimler yapılırken Telegram'ın kurucusu Pavel Durov Fransız istihbaratı ve Moldova hükümetinin seçimleri etkilemek için yaptığı şantajı itiraf etti.

Durov sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yaklaşık bir yıl önce, Paris'te mahsur kaldığı sırada, Fransız istihbarat servislerinin bir aracı aracılığıyla kendisine ulaştığını ve Moldova'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Moldova hükümetine belirli Telegram kanallarını sansürlemede yardımcı olmasını istediklerini söyledi.

Durov paylaşımında şu itiraflarda bulundu:

"Fransız (ve Moldovalı) yetkililer tarafından işaretlenen kanalları inceledikten sonra, kurallarımızı açıkça ihlal eden birkaçını tespit ettik ve kaldırdık. Aracı daha sonra bana, bu işbirliği karşılığında Fransız istihbaratının geçen yıl Ağustos ayında tutuklanmamı emreden hakime, hakkımda iyi şeyler söyleyeceğini bildirdi.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un paylaşımı (Takvim.com.tr)

ROMANYA'DA DA BUNU GÖZLEMLEDİK

Bu, birçok açıdan kabul edilemezdi. Eğer istihbarat teşkilatı gerçekten yargıya başvurduysa, bu yargı sürecine müdahale etme girişimiydi. Eğer başvurmadıysa ve sadece başvurduğunu iddia ettiyse, o zaman Fransa'daki hukuki durumumu Doğu Avrupa'daki siyasi gelişmeleri etkilemek için kullanıyordu. Bu, Romanya'da da gözlemlediğimiz bir durumdu.

BU TALEBİ REDDETTİK

Kısa bir süre sonra, Telegram ekibi ikinci bir sorunlu Moldova kanalları listesi aldı. İlk listeden farklı olarak, bu kanalların neredeyse tamamı meşruydu ve kurallarımıza tamamen uyuyordu. Tek ortak noktaları, Fransız ve Moldova hükümetlerinin hoşlanmadığı siyasi görüşleri dile getirmeleriydi. Bu talebi yerine getirmeyi reddettik.

Telegram, ifade özgürlüğüne bağlıdır ve siyasi nedenlerle içerik kaldırmaz. Telegram'a baskı uygulayarak platformumuzu sansürlemeye yönelik her türlü girişimi ifşa etmeye devam edeceğim."