PODCAST CANLI YAYIN

Macron sosyal medyadan duyurdu: Fransa Pazartesi günü Filistin'i tanıyacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi günü Filistin'i tanıyacaklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüştüğünü duyuran Macron, "Gazze'de ve Filistin topraklarındaki durumun son derece acil olduğunu göz önünde bulundurarak, Pazartesi günü New York'ta Başkan Abbas'a Filistin Devleti'ni tanıma niyetimi yineledim." dedi.

Giriş Tarihi:
Macron sosyal medyadan duyurdu: Fransa Pazartesi günü Filistin'i tanıyacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi günü Filistin'i tanıyacaklarını duyurdu.

Macron'un açıklaması (Ekran görüntüsü)Macron'un açıklaması (Ekran görüntüsü)

Sosyal medya hesabından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüştüğünü duyuran Macron, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Az önce Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'la görüştüm.

Öncelikle, Rue des Rosiers'deki korkunç terör saldırısının başlıca faillerinden birinin tutuklanmasına yol açan mükemmel iş birliği için kendisine teşekkür ettim. Kendisinin mümkün olan en kısa sürede iadesini sağlamak için birlikte çalışmayı kabul ettik.

Macron ve Mahmud Abbas (AA)Macron ve Mahmud Abbas (AA)

Gazze'de ve Filistin topraklarındaki durumun son derece acil olduğunu göz önünde bulundurarak, Pazartesi günü New York'ta Başkan Abbas'a Filistin Devleti'ni tanıma niyetimi yineledim.

Bu tanınma, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin güvenlik ve barışa yönelik özlemlerini karşılamayı amaçlayan bölge için kapsamlı bir barış planının parçasıdır.

Macron ve Mahmud Abbas (AA)Macron ve Mahmud Abbas (AA)

Filistin Yönetimi'ne yönelik taleplerimizi de yineledim. Bu bağlamda, Başkan Abbas, Filistin yönetimini yenilemek ve gelecekteki Filistin Devleti'ni istikrara kavuşturmanın zorluklarını ele almak için gerekli reformları uygulama konusundaki kararlılığını yineledi. Fransa, bu yolda Filistin yönetiminin yanında olmaya devam edecektir.

Tüm bölgenin güvenliği ve istikrarı için bu taahhütlerin yerine getirilmesini sağlayacağız."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da görüşecek! Buluşmanın tarihi belli oldu: "Sabırsızlıkla bekliyorum"
Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da "Biz Abdülhamid'in torunuyuz" deyip mesajı verdi: Kudüs'ten elimizi çekmeyiz, tek bir taşını vermeyiz
Trendyol
İstinaf hukuka uygun buldu! CHP'li Ekrem İmamoğlu'na 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezası
Kartal'ın kabusu Göz Göz! Göztepe - Beşiktaş: 3-0 | MAÇ SONUCU
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ulaştı... 21 Eylül'ü işaret etti
Aşk ve Gözyaşı
Başkan Erdoğan kooperatiflere 3 milyarlık krediyi açıkladı CHP'ye sert tepki gösterdi: "Ülkemize zarar vermeyecekler"
Fırtına yeni sayfa açmak istiyor! Fatih Tekke ilk 11'ini netleştirdi
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor
Windsor Kalesi’ndeki VIP yemekte kavga! Trump’ın Gizli Servis ekibi ve Kraliyet şefleri birbirine girdi: İngiliz basını bombayı patlattı
MI6 Başkanı Richard Moore: Türkiye uluslararası sistemde kritik ve büyük bir öneme sahip
Başkan Erdoğan 15'inci kez Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap edecek
Peynirde nişaşta, balda hile, sucukta kalp ve dil... Dondurulmuş pizzadan ne çıktı? Taklit ve tağşiş güncel liste
The Economist “İsrail ABD’yi kaybediyor” dedi! İngiliz’den Tel Aviv’e “endişelenin” tavsiyesi
Cevizlibağ kız öğrenci yurdundaki skandalda yeni gelişme! Savcılık harekete geçti... Kanı bozuk ahlaksızlar hakkında yakalama kararı
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında! AK Parti gözünün yaşına bakmıyor ihraç ediyor... CHP ise meydan meydan hırsız savunuyor
Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi
Aşk ve Gözyaşı için beklenen gün geldi! ATV ekranlarında bambaşka bir hikaye: Küllenmiş bir aşkın yeniden doğuşu...
“Maşallah” demeden geçmeyin! Aşk ve Gözyaşı’nın Selim’i Barış Arduç’un kızı ilgi odağı oldu: Gupse Özay’a benzetildi