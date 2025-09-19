Macron sosyal medyadan duyurdu: Fransa Pazartesi günü Filistin'i tanıyacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi günü Filistin'i tanıyacaklarını duyurdu. Macron'un açıklaması (Ekran görüntüsü) Sosyal medya hesabından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüştüğünü duyuran Macron, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Az önce Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'la görüştüm. Öncelikle, Rue des Rosiers'deki korkunç terör saldırısının başlıca faillerinden birinin tutuklanmasına yol açan mükemmel iş birliği için kendisine teşekkür ettim. Kendisinin mümkün olan en kısa sürede iadesini sağlamak için birlikte çalışmayı kabul ettik.

Macron ve Mahmud Abbas (AA) Gazze'de ve Filistin topraklarındaki durumun son derece acil olduğunu göz önünde bulundurarak, Pazartesi günü New York'ta Başkan Abbas'a Filistin Devleti'ni tanıma niyetimi yineledim. Bu tanınma, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin güvenlik ve barışa yönelik özlemlerini karşılamayı amaçlayan bölge için kapsamlı bir barış planının parçasıdır.