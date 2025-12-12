Küme düşen takıma sinirlenip stadyumu yaktılar! 15 yaşındaki taraftardan şoke eden saldırı
Finlandiya'da küme düşen takımın taraftarı çileden çıktı. 15 yaşından küçük üç çocuk FC Haka’nın stadyumunu ateşe verdi.
Finlandiya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
KÜME DÜŞEN STADYUMU YAKTILAR
Ülkenin en üst ligi Veikkausliiga'nın en başarılı takımlarından FC Haka küme düşünce yaşları 15'ten küçük 3 çocuk stadyumu ateşe verdi.
3 TARAFTAR ATEŞE VERDİ
15 yaşındaki 3 taraftar, küme düşen FC Haka'nın Tehtaan Kentta Stadyumu'nu ateşe verdi.
Yangında tribünlerden biri tamamen zarar gördü. Alevlerin yayıldığı sahanın bir bölümü ise adeta kül oldu.
FC Haka Başkanı Marko Laaksonen, maliyetin henüz netleşmediğini ancak ciddi bir meblağla karşı karşıya olduklarını söyledi.
Finlandiya yasaları 15 yaşın altındakileri cezai kovuşturmadan muaf tutarken 3 taraftarın ne kadar ceza alacağı merak ediliyor.