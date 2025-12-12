Küme düşen takıma sinirlenip stadyumu yaktılar! 15 yaşındaki taraftardan şoke eden saldırı

Finlandiya 'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Ülkenin en üst ligi Veikkausliiga'nın en başarılı takımlarından FC Haka küme düşünce yaşları 15'ten küçük 3 çocuk stadyumu ateşe verdi.

Finlandiya'da taraftar küme düşen takımın stadyumunu yaktı, Sosyal medya

3 TARAFTAR ATEŞE VERDİ

15 yaşındaki 3 taraftar, küme düşen FC Haka'nın Tehtaan Kentta Stadyumu'nu ateşe verdi.

Yangında tribünlerden biri tamamen zarar gördü. Alevlerin yayıldığı sahanın bir bölümü ise adeta kül oldu.

FC Haka Başkanı Marko Laaksonen, maliyetin henüz netleşmediğini ancak ciddi bir meblağla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Finlandiya yasaları 15 yaşın altındakileri cezai kovuşturmadan muaf tutarken 3 taraftarın ne kadar ceza alacağı merak ediliyor.