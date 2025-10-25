Kremlin’den Trump-Putin zirvesine yeşil ışık: Ukrayna’da çözüm yakın

Kremlin, Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Trump-Putin zirvesi gerçekleşecek, Ukrayna'da çözüme çok yakınız." ifadesi kullanıldı.

TRUMP GÖRÜŞME İPTAL DEMİŞTİ

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılması planlanan görüşmenin iptal edildiğini açıklamıştı.

Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkan Putin ile görüşmeyi iptal ettik. Bana doğru gelmedi. Varmamız gereken yere varamayacağımızı hissettim. Bu yüzden iptal ettim, ama gelecekte yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Müzakerelerin tıkanmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Trump, "Dürüst olmak gerekirse söyleyebileceğim tek şey şu ki, Vladimir'le her konuştuğumda iyi görüşmeler yapıyorum, ama sonra görüşmeler hiçbir yere varmıyor." demişti.

Zirvenin iptalinin, Trump'ın Rus petrol ihracatını hedef alan yeni yaptırımları açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Putin ise zirveye ilişkin, Trump'ın görüşmeyi "muhtemelen" ertelediğini belirterek, "Temaslarda bulunmak, savaşı devam ettirmekten daima daha iyidir. Bu nedenle her zaman diyaloğun devam etmesini destekledik ve şimdi de destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.