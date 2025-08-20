PODCAST CANLI YAYIN

Jeffrey Epstein davası yargıcından flaş karar! ABD Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetti

ABD'de hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına bakan federal yargıç, Adalet Bakanlığının davayla ilgili büyük jüri tutanaklarının mühürlerinin kaldırılması talebini reddetti.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarından yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına bakan federal yargıç, Adalet Bakanlığının davayla ilgili büyük jüri tutanaklarının mühürlerinin kaldırılması talebini reddetti.

YARGIÇ BAKANLIĞIN TALEBİNİ REDDETTİ
Manhattan'daki Epstein davasına bakan federal yargıç Richard Berman, bugün hükümetin davaya dair bir talebiyle ilgili kararını açıkladı.

Yargıç Berman, Adalet Bakanlığının Epstein davasıyla ilgili büyük jüri tutanaklarının mühürlerinin kaldırılması ve bunların açılması yönündeki talebini reddetti.

BİLGİLER ÖNEMSİZ
Berman, büyük jüri tutanaklarında yer alan bilgilerin "Adalet Bakanlığının elindeki Epstein soruşturma bilgileri ve materyalleriyle karşılaştırıldığında önemsiz" olduğunu ve bu sebeple mühürlerin kaldırılmasına gerek olmadığını belirtti.

Adalet Bakanlığı konuyla ilgili resmi açıklama yapmadı.

ABD'de bir alt mahkeme, daha önce Epstein davasıyla ilgili büyük jüri tutanaklarının açıklanmasıyla ilgili başvuruyu reddetmişti.

Mahkeme, ABD hükümetinin Epstein davasıyla ilgili belgeleri "rastgele veya gelişigüzel" şekilde kamuoyuyla paylaşmasının, "büyük jürinin dayandığı gizlilik temellerinin ifşa olmasına yol açacağını" belirtmişti.

TRUMP TALİMAT VERMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, Wall Street Journal'da yayımlanan "Epstein'in 50. yaş günü albümünde çıplak kadın çizimiyle imzalanmış" doğum günü mektubuyla ilgili haberlerin ardından Adalet Bakanı Pam Bondi'ye eski "büyük jüri ifadelerini açıklama" talimatı verdi.

