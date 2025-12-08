PODCAST CANLI YAYIN

İsrail’de askerlik karşıtı protestoya çifte saldırı girişimi

Gazze’de ateşkes sonrasında katil İsrail güçlerinin saldırıları sürerken, ülkede zorunlu askerlik uygulamasına karşı protesto düzenleyen Ultra Ortodoks Yahudilere araçla saldırı gerçekleştirildi. Bnei Brak kentindeki eylemde bir kişi yaralandı, saldırgan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gazze'deki ateşkes sürecine rağmen İsrail işgal güçlerinin saldırıları devam ederken, İsrail içinde tansiyon bu kez zorunlu askerlik tartışmaları nedeniyle yükseldi. Bnei Brak kentinde toplanan Ultra Ortodoks Yahudiler, zorunlu askerlik uygulamasına karşı protesto düzenleyerek ana yolu çift yönlü trafiğe kapattı. Polis, eyleme müdahale etmezken kalabalık uzun süre yolu kapalı tuttu.

PROTESTOCULARIN ARASINA DALDI

Gösterinin ilerleyen dakikalarında bir saldırgan, aracıyla hızla protestocuların arasına daldı. Çarpmanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü, polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıda 1 kişi yaralandı.

İsrail'de askerlik karşıtı gösterilere saldırı girişimi, Ekran görüntüsüİsrail'de askerlik karşıtı gösterilere saldırı girişimi, Ekran görüntüsü

PROTESTOYA İKİNCİ SALDIRI GİRİŞİMİ

Polis ayrıca, bir motosiklet sürücüsünün de kalabalığın arasına dalmaya çalıştığını, ancak eylemciler tarafından engellendiğini açıkladı. 37 yaşındaki motosiklet sürücüsü de gözaltına alındı.

