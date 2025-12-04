PODCAST CANLI YAYIN

İsrail iş birlikçisi Yasir Ebu Şebab öldürüldü! Hamas'ı tehdit ediyordu

Gazze’nin güneyinde İsrail’le iş birliği yaptığı bilinen ve siyonist ordu tarafından silahlandırılan çete lideri Yasir Ebu Şebab, Refah’ta çıkan çatışmada öldürüldü. İsrail basını Şebab'ın ölümünü doğruladı.

Gazze'nin güneyinde İsrail ile iş birliği yapan ve siyonist ordunun silahlandırdığı çetenin lideri Yasir Ebu Şebab, Refah kentinde çıkan çatışmada öldürüldü.

İSRAİL İŞ BİRLİKÇİSİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail devlet televizyonu KAN, güvenlik kaynaklarının çete liderinin ölümünü doğruladığını paylaştı.

İsrail'in Hamas'a karşı silahlandırarak savaştırdığı çete lideri Ebu Şebab, Gazze'nin güneyinde diğer İsrail işbirlikçisi aşiretler arası yaşanan bir iç çatışma sırasında öldürüldü.

Ebu Şebab ile birlikte aynı çatışmada çok sayıda militan da öldü.

İsrail basınında, Tel Aviv yönetimiyle Hamas'a karşı işbirliği yapan çete liderinin Gazze'de çıkan çatışmada yaralandıktan sonra İsrail'in Soroka Hastanesine kaldırıldığı ve burada öldüğü bilgisi paylaşıldı.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ

Geçmişte yasa dışı suç örgütü liderliği ve uyuşturucu ticareti nedeniyle Gazze'de hapis yatan Ebu Şebab, İsrail ordusunun Gazze'deki hapishanelere saldırıları sırasında serbest kaldı.

İsrail'in Gazze'nin güneyinde silahlandırdığı yasa dışı çeteye liderlik eden Ebu Şebab, açlık çeken Gazze halkına gönderilen insani yardımları İsrail ordusunun onayıyla yağmalamasıyla tanınıyordu.

HAMAS'A TEHDİTLER

Gazze'de Hamas'a karşı tehditler yayınlayan Yasir Ebu Şebab, İsrail ordusuyla işbirliği halinde hareket ediyordu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı savaşmak için bazı çeteleri silahlandırdığını kabul ederek Ebu Şebab'ın kendileriyle işbirliği içinde olduğunu itiraf etmişti.

Ebu Şebab, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları ve yardım girişini engelleyerek büyük bir insanlık felaketine yol açtığı dönemde, Refah'ın Mısır sınırına yakın bir noktadaki bölgede, kendileri tarafından insani yardım dağıtımı yapılacağını söyleyerek Filistinlileri bu bölgeye gelmeye davet etmişti.

Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim'de sağlanan ateşkesin ardından, Ebu Şebab ve milisleri, İsrail ordusunun Gazze'de işgalini sürdürdüğü Refah bölgesinde, lüks araçlar ve silahlarla gezerken görüntülerini paylaşıyordu.

