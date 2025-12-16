PODCAST CANLI YAYIN

İsrail Batı Şeria'yı ilhak ediyor: 531 dönümlük alana el koydular

İsrail Batı Şeria'yı ilhak ediyor. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de "askeri amaçlı el koyma emirleri" yoluyla Filistinlilere ait 531 dönüm toprağı işgal ettiğini açıkladı.

Giriş Tarihi:
İsrail Batı Şeria'yı ilhak ediyor: 531 dönümlük alana el koydular

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de "askeri amaçlı el koyma emirleri" yoluyla Filistinlilere ait 531 dönüm toprağı işgal ettiğini açıkladı.

BATI ŞERİA'DA İLHAK

Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun "güvenlik ve askeri amaçlar" bahanesiyle Filistin topraklarında "yol yapımı ve dikenli tel çitlerin kurulmasına yönelik" kararlar aldığı belirtildi.

Batı Şeria, ReutersBatı Şeria, Reuters

531 DÖNÜMÜ İŞGAL ETTİLER

Açıklamada, İsrail'in bölgede bir güvenlik yolu yapma ve dikenli tel çitlerin kurulması amacıyla kentteki 531 dönümlük araziyi işgal ettiği kaydedildi.

Filistinli kurumlara ait veriler, İsrail'in "askeri amaçlarla el koyma" kararlarını benzeri görülmemiş düzeylerde artırdığını gösteriyor. Bunun, Filistin topraklarında mümkün olan en geniş şekilde ele geçirme amacını taşıdığı aktarılıyor.

İsrailde Türkiye paniği: Kimse Suriye ve Gazzeden çıkaramayacakİsrailde Türkiye paniği: Kimse Suriye ve Gazzeden çıkaramayacak

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya Karadeniz uyarısı: "Sivil gemileri vurmanın kimseye faydası yok"
AK Parti - İmralı Heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu! Pervin Buldan Başkan Erdoğan'dan randevu istedi: Önce Beştepe sonra İmralı
Borsa İstanbul
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir taciz iddiası daha: Eski Habertürk çalışanı konuştu
İkinci Sykes-Picot'a Terörsüz Türkiye tokadı! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan net mesaj: Emperyalistler değil Türkiye kazanacak
Savcı Ercan Kayhan cinayetinde kan donduran detay! "Boğazını dairesel hareketle kesti"
D&R günün fırsatı
İsrail'de Türkiye paniği: "Kimse Suriye ve Gazze'den çıkaramayacak"
Makam odasında dinleme cihazı bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu A Haber'e konuştu: "Sim kartlı ve uzaktan bağlantılı bir cihaz"
Trump’ın sabrı taştı! Ukrayna’ya hem teklif hem tehdit: Nedir bu Platin standardı?
Habertürk'teki narko skandal büyüyor! Uyuşturucu partisinin kurye ağı ve Barcelona ayağı: Mehmet Akif Ersoy Rezan Epözdemir'le ne görüştü?
Son dakika! TFF bahis soruşturmasında yeni cezaları açıkladı! Listede 248 futbolcu ve hakem var
Güllü soruşturmasında oğul Tuğberk Yağız için iki dosya: Hem müşteki hem şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Asgari ücrette 7 farklı zam senaryosu! Hangi rakam masada? İşte kalem kalem etkilenecek ödemeler
Fenerbahçe'den golcü bombası! Sörloth olmazsa o gelecek
CHP'den rakılı dışavurum! Kamer Genç'in kabrindeki cümbüş görüntülerini kim sızdırdı? Özgür Özel ve Veli Ağbaba o ismi arıyor
Yılbaşı öncesi kafe ve restorantlara sıkı denetim: Ekipler sahaya indi
SÖZCÜ ve Saygı Öztürk'ü işleten sahte Yeşil'in ifadesi çıktı: Kimlerin adını verdi?
Son dakika! GAİN Medya'ya operasyon: Gözaltılar var | Şirketlere kayyum atandı
AK Parti’nin Terörsüz Türkiye raporu ortaya çıktı! Üç aşamalı plan: İlk madde eve dönüş