İsrail Batı Şeria'yı ilhak ediyor: 531 dönümlük alana el koydular

Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun "güvenlik ve askeri amaçlar" bahanesiyle Filistin topraklarında "yol yapımı ve dikenli tel çitlerin kurulmasına yönelik" kararlar aldığı belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria 'nın kuzeyindeki Cenin'de "askeri amaçlı el koyma emirleri" yoluyla Filistinlilere ait 531 dönüm toprağı işgal ettiğini açıkladı.

Batı Şeria, Reuters

531 DÖNÜMÜ İŞGAL ETTİLER

Açıklamada, İsrail'in bölgede bir güvenlik yolu yapma ve dikenli tel çitlerin kurulması amacıyla kentteki 531 dönümlük araziyi işgal ettiği kaydedildi.

Filistinli kurumlara ait veriler, İsrail'in "askeri amaçlarla el koyma" kararlarını benzeri görülmemiş düzeylerde artırdığını gösteriyor. Bunun, Filistin topraklarında mümkün olan en geniş şekilde ele geçirme amacını taşıdığı aktarılıyor.