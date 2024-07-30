İran’da Mesud Pezeşkiyan resmen görevine başladı: ’’Halkın isteklerine kulak verilecek’’ | Türkiye’yi Fidan temsil etti

İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanan Mesud Pezeşkiyan, ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olarak Meclis'te yemin ederek görevine resmen başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan törene Türkiye'yi temsilen katıldı.
İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanan Mesud Pezeşkiyan, ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olarak Meclis'te yemin ederek görevine resmen başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan törene Türkiye'yi temsilen katıldı.
Mecliste düzenlenen yemin törenine 86 ülkeden temsilcinin yanı sıra İran'ın üst düzey askeri ve sivil yetkilileri katılırken, törende, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'yı temsilen ise parlamentonun alt kanadı Duma'nın başkanı Vyaçeslav Volodin hazır bulundu.
KUR'AN-I KERİM HUZURUNDA YEMİN ETTİ
Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei'nin yaptığı konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim huzurunda yemin metnini okudu ve ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı oldu.
''KADIN VE KIZ ÇOCUKLARINA SAYGIYI YENİDEN TESİS ETMELİYİZ''
Yemin ettikten sonra Meclis kürsüsünde konuşma yapan Pezeşkiyan, "Özellikle görmezden gelinerek, rahatsız edilen genç nesile, kadınlara ve kız çocuklarına saygıyı yeniden tesis etmeliyiz. Bu yolda başta yasama ve yargı erkleri olmak üzere, yönetim kurumlarının tüm unsurlarının desteğine ve yardımına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
HALKIN DÖNÜŞÜM VE DEĞİŞİM İSTEKLERİNE KULAK VERECEK
Halkın sorunlarına odaklanacağını, dönüşüm ve değişim isteklerine kulak vereceğini belirten Pezeşkiyan, hükümetinin ulusal birlik hükümeti olacağını ve ülkenin çıkarlarını her şeyden üstün tutacağını vurgulayarak, "Her ne kadar uzmanların raporları mevcut durumun karmaşık olduğunu gösterse de Allah'ın yardımı ve İran'ın insani kapasitesine güvenmek her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi mümkün kılmaktadır" diye konuştu.
DIŞ POLİTİKADA 'YAPICILIK' VURGUSU
Bu doğrultuda Anayasa'ya ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayladığı politikalara bağlı kalacağını dile getiren Pezeşkiyan, "Ulusal birlik, sadece bencillik temelinde oluşan farklılıklardan vazgeçip, bu vizyonu gerçekleştirmek için el ele vermektir. Halkımız bu seçimde bundan başka bir şey istemedi. Şu ana kadar kenarda bırakılmış olanlara katılım olanağını sağlamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.
Pezeşkiyan, hükümeti döneminde ülkesinin dış politika tercihleri konusunda ise şunları söyledi:
Ulusal çıkarların güvence altına alınması, halkın güvenliğinin korunması, ekonomik kalkınma, insanların yaşam kalitesinin artırılması hükümetimin dış politikasının en önemli hedefleri olacaktır. Bu hedeflere ulaşmak için dünyayla yapıcı ve dengeli etkileşim ve insan haklarının korunması hükümetin gündeminin ilk sıralarında yer alacak.
'MÜZAKERELERE HAZIRIZ'
İran'ın komşu ülkelerle ilişkilere öncelik vermeye devam edeceğini belirten Pezeşkiyan, "Hükümetimin dış politikasının önceliği komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmektir. Komşu ülkeler değerli kaynaklarını gerilim ve aşındırıcı rekabetlerle israf etmemelidir" dedi.
Öte yandan ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması, İran'ın dünya ile ekonomik ilişkilerinin normalleşmesi ve gerilimlerin azaltılması için müzakerelere hazır olduklarını belirtti.
İRANLI YETKİLİLER: İSRAİL'E ÖLÜM
İsrail'in Filistinlilere saldırıları ve ABD'nin Tel Aviv'e desteğine de değinen Pezeşkiyan, "Gazze'de çocukları öldürmek için silah sağlayanlar, başkalarına insanlığı ve hoşgörüyü öğretemezler. Kadınlarla ve çocuklarla savaşan, üzerlerine bomba yağdıran bir rejime desteği dünyada hiç kimse kabul etmez" ifadelerini kullandı.
Pezeşkiyan'ın İsrail ile ilgili konuşması sırasında İranlı yetkililer "İsrail'e ölüm" sloganları attı.
HAKAN FİDAN, PEZEŞKİYAN'IN YEMİN TÖRENİNDE
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, başkent Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreninde Türkiye'yi temsilen bulundu.
FİDAN, TÜRKMENİSTANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yemin töreni için Tahran'da bulunan Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.
IKBY BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Bakan Hakan Fidan, ayrıca İran'ın başkenti Tahran'da, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile de görüştü.