İran’da Mesud Pezeşkiyan resmen görevine başladı: ’’Halkın isteklerine kulak verilecek’’ | Türkiye’yi Fidan temsil etti

Mesud Pezeşkiyan, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı

HALKIN DÖNÜŞÜM VE DEĞİŞİM İSTEKLERİNE KULAK VERECEK

Halkın sorunlarına odaklanacağını, dönüşüm ve değişim isteklerine kulak vereceğini belirten Pezeşkiyan, hükümetinin ulusal birlik hükümeti olacağını ve ülkenin çıkarlarını her şeyden üstün tutacağını vurgulayarak, "Her ne kadar uzmanların raporları mevcut durumun karmaşık olduğunu gösterse de Allah'ın yardımı ve İran'ın insani kapasitesine güvenmek her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi mümkün kılmaktadır" diye konuştu.