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İran'da Mesud Pezeşkiyan resmen görevine başladı: ''Halkın isteklerine kulak verilecek'' | Türkiye'yi Fidan temsil etti

İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu önde tamamlayan Mesud Pezeşkiyan, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı olarak Meclis'te düzenlenen yemin töreniyle görevine resmen başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, törene Türkiye'yi temsilen katıldı.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 20:52 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 23:34
İran’da Mesud Pezeşkiyan resmen görevine başladı: ’’Halkın isteklerine kulak verilecek’’ | Türkiye’yi Fidan temsil etti

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İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanan Mesud Pezeşkiyan, ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olarak Meclis'te yemin ederek görevine resmen başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan törene Türkiye'yi temsilen katıldı.

Dışişleri Bakanı Fidan İran'da

Mecliste düzenlenen yemin törenine 86 ülkeden temsilcinin yanı sıra İran'ın üst düzey askeri ve sivil yetkilileri katılırken, törende, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'yı temsilen ise parlamentonun alt kanadı Duma'nın başkanı Vyaçeslav Volodin hazır bulundu.

KUR'AN-I KERİM HUZURUNDA YEMİN ETTİ

Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei'nin yaptığı konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim huzurunda yemin metnini okudu ve ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı oldu.

''KADIN VE KIZ ÇOCUKLARINA SAYGIYI YENİDEN TESİS ETMELİYİZ''

Yemin ettikten sonra Meclis kürsüsünde konuşma yapan Pezeşkiyan, "Özellikle görmezden gelinerek, rahatsız edilen genç nesile, kadınlara ve kız çocuklarına saygıyı yeniden tesis etmeliyiz. Bu yolda başta yasama ve yargı erkleri olmak üzere, yönetim kurumlarının tüm unsurlarının desteğine ve yardımına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Mesud Pezeşkiyan, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı

HALKIN DÖNÜŞÜM VE DEĞİŞİM İSTEKLERİNE KULAK VERECEK

Halkın sorunlarına odaklanacağını, dönüşüm ve değişim isteklerine kulak vereceğini belirten Pezeşkiyan, hükümetinin ulusal birlik hükümeti olacağını ve ülkenin çıkarlarını her şeyden üstün tutacağını vurgulayarak, "Her ne kadar uzmanların raporları mevcut durumun karmaşık olduğunu gösterse de Allah'ın yardımı ve İran'ın insani kapasitesine güvenmek her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi mümkün kılmaktadır" diye konuştu.

DIŞ POLİTİKADA 'YAPICILIK' VURGUSU

Bu doğrultuda Anayasa'ya ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayladığı politikalara bağlı kalacağını dile getiren Pezeşkiyan, "Ulusal birlik, sadece bencillik temelinde oluşan farklılıklardan vazgeçip, bu vizyonu gerçekleştirmek için el ele vermektir. Halkımız bu seçimde bundan başka bir şey istemedi. Şu ana kadar kenarda bırakılmış olanlara katılım olanağını sağlamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Pezeşkiyan, hükümeti döneminde ülkesinin dış politika tercihleri konusunda ise şunları söyledi:

Ulusal çıkarların güvence altına alınması, halkın güvenliğinin korunması, ekonomik kalkınma, insanların yaşam kalitesinin artırılması hükümetimin dış politikasının en önemli hedefleri olacaktır. Bu hedeflere ulaşmak için dünyayla yapıcı ve dengeli etkileşim ve insan haklarının korunması hükümetin gündeminin ilk sıralarında yer alacak.

Mesud Pezeşkiyan, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı

'MÜZAKERELERE HAZIRIZ'

İran'ın komşu ülkelerle ilişkilere öncelik vermeye devam edeceğini belirten Pezeşkiyan, "Hükümetimin dış politikasının önceliği komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmektir. Komşu ülkeler değerli kaynaklarını gerilim ve aşındırıcı rekabetlerle israf etmemelidir" dedi.

Öte yandan ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması, İran'ın dünya ile ekonomik ilişkilerinin normalleşmesi ve gerilimlerin azaltılması için müzakerelere hazır olduklarını belirtti.

İRANLI YETKİLİLER: İSRAİL'E ÖLÜM

İsrail'in Filistinlilere saldırıları ve ABD'nin Tel Aviv'e desteğine de değinen Pezeşkiyan, "Gazze'de çocukları öldürmek için silah sağlayanlar, başkalarına insanlığı ve hoşgörüyü öğretemezler. Kadınlarla ve çocuklarla savaşan, üzerlerine bomba yağdıran bir rejime desteği dünyada hiç kimse kabul etmez" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan'ın İsrail ile ilgili konuşması sırasında İranlı yetkililer "İsrail'e ölüm" sloganları attı.

Dışişleri Bakanı Hakan FidanDışişleri Bakanı Hakan Fidan

HAKAN FİDAN, PEZEŞKİYAN'IN YEMİN TÖRENİNDE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, başkent Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreninde Türkiye'yi temsilen bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid MeredovDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov

FİDAN, TÜRKMENİSTANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yemin töreni için Tahran'da bulunan Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani - Dışişleri Bakanı Hakan FidanIrak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

IKBY BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Hakan Fidan, ayrıca İran'ın başkenti Tahran'da, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile de görüştü.

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