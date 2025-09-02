PODCAST CANLI YAYIN

İngiliz Türk savunma sanayiini konuşuyor! The Economist “Dünyanın en gözde silah satıcılarıyla tanışın”

İngiliz The Economist, Çin’deki Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesinin ardından Türk savunma sanayiini konuşuyor. Türkiye’nin savunma sanayiinde yükselen bir ülke olduğuna dikkat çeken The Economist, “Son beş yılda silah ihracatı, geçen yıl yaklaşık 2 milyar dolardan 7 milyar doların üzerine çıkarak hızla arttı.” dedi.

Türkiye'nin savunma sanayii atılımı Batı basınında gündem olmaya devam ediyor. İngiliz The Economist, "Dünyanın en gözde silah satıcılarıyla tanışın" başlıklı analizde Çin'de düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Çin'in askeri güçlerini sergileyeceği geçit törenine dikkat çekti ve dünyada askeri yatırımların arttığını belirtti.

BEŞ YILDA 2 MİLYARDAN 7 MİLYARA

Türkiye'nin savunma sanayiinde yükselen bir ülke olduğuna dikkat çeken The Economist, "Son beş yılda silah ihracatı, geçen yıl yaklaşık 2 milyar dolardan 7 milyar doların üzerine çıkarak hızla arttı." dedi.

"TÜRK İHA'LARI ÇİN'LE REKABET EDİYOR"

Baykar'ın ürettiği İHA'ların Çin modelleriyle rekabet edebildiğini belirten The Economist, şu ifadeleri kullandı:

TB 2 sabit kanatlı modellerinden 500'den fazlası 30'dan fazla ülkeye satıldı. Suudi Arabistan, Acinki adlı daha gelişmiş bir İHA'nın ortak üretimi için 3 milyar dolarlık bir anlaşmaya sahip. Baykar, planlanan altıncı nesil GCAP gelecekteki savaş uçaklarıyla birlikte uçacak gizli Kızılelma savaş İHA'sına "sadık bir kanat adamı" olarak göz koyan İtalyan Leonardo ile bir ortak girişime sahip.

AFRİKA VE ORTA DOĞU'DAN AVRUPA'YA

Türk firmalarının Afrika ve Orta Doğu'nun yanı sıra büyük bütçelerle Avrupa ülkelerine yöneldiğine dikkat çeken The Economist, Türk silahlarının terör örgütü PKK ve Suriye ile Libya'da kendisini kanıtladığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

NATO standartlarında üretilen bu silahlar, uygun fiyatlıdır ve hiçbir koşula bağlı olmayan bir satış politikasına sahiptir. Türkiye'nin ürün yelpazesinin genişliği dikkat çekicidir; bunlar arasında K2 tabanlı Altay tankı gibi zırhlı araçlar, topçular, füzeler, hava savunma sistemleri, radarlar, MİLGEM fırkateyn ve muhrip ailesi gibi savaş gemileri, Hürjet hafif taarruz/eğitim uçağı, ATAK helikopteri, silahlı insansız hava araçları ve elektronik harp sistemleri yer almaktadır.

Türkiye ve İspanya'nın 30 Hürjet için 1,6 milyar dolarlık bir ortak üretim anlaşması yaptığını belirten The Economist, "Türkiye, yaklaşık 930 milyon dolarlık bir anlaşmayla Romanya'ya 1.059 Otokar Cobra II zırhlı araç satıyor ve geçen aralık ayında Portekiz, deniz ikmal gemileri için 134 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı." dedi.

