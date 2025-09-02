İngiliz Türk savunma sanayiini konuşuyor! The Economist “Dünyanın en gözde silah satıcılarıyla tanışın”

Türkiye'nin savunma sanayii atılımı Batı basınında gündem olmaya devam ediyor. İngiliz The Economist, "Dünyanın en gözde silah satıcılarıyla tanışın" başlıklı analizde Çin'de düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Çin'in askeri güçlerini sergileyeceği geçit törenine dikkat çekti ve dünyada askeri yatırımların arttığını belirtti.
BEŞ YILDA 2 MİLYARDAN 7 MİLYARA
Türkiye'nin savunma sanayiinde yükselen bir ülke olduğuna dikkat çeken The Economist, "Son beş yılda silah ihracatı, geçen yıl yaklaşık 2 milyar dolardan 7 milyar doların üzerine çıkarak hızla arttı." dedi.
"TÜRK İHA'LARI ÇİN'LE REKABET EDİYOR"
Baykar'ın ürettiği İHA'ların Çin modelleriyle rekabet edebildiğini belirten The Economist, şu ifadeleri kullandı:
TB 2 sabit kanatlı modellerinden 500'den fazlası 30'dan fazla ülkeye satıldı. Suudi Arabistan, Acinki adlı daha gelişmiş bir İHA'nın ortak üretimi için 3 milyar dolarlık bir anlaşmaya sahip. Baykar, planlanan altıncı nesil GCAP gelecekteki savaş uçaklarıyla birlikte uçacak gizli Kızılelma savaş İHA'sına "sadık bir kanat adamı" olarak göz koyan İtalyan Leonardo ile bir ortak girişime sahip.