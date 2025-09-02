İngiliz Türk savunma sanayiini konuşuyor! The Economist “Dünyanın en gözde silah satıcılarıyla tanışın”

Başkan Erdoğan Teknofest'te, Takvim Fotoğraf Arşivi

AFRİKA VE ORTA DOĞU'DAN AVRUPA'YA

Türk firmalarının Afrika ve Orta Doğu'nun yanı sıra büyük bütçelerle Avrupa ülkelerine yöneldiğine dikkat çeken The Economist, Türk silahlarının terör örgütü PKK ve Suriye ile Libya'da kendisini kanıtladığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

NATO standartlarında üretilen bu silahlar, uygun fiyatlıdır ve hiçbir koşula bağlı olmayan bir satış politikasına sahiptir. Türkiye'nin ürün yelpazesinin genişliği dikkat çekicidir; bunlar arasında K2 tabanlı Altay tankı gibi zırhlı araçlar, topçular, füzeler, hava savunma sistemleri, radarlar, MİLGEM fırkateyn ve muhrip ailesi gibi savaş gemileri, Hürjet hafif taarruz/eğitim uçağı, ATAK helikopteri, silahlı insansız hava araçları ve elektronik harp sistemleri yer almaktadır.

Türkiye ve İspanya'nın 30 Hürjet için 1,6 milyar dolarlık bir ortak üretim anlaşması yaptığını belirten The Economist, "Türkiye, yaklaşık 930 milyon dolarlık bir anlaşmayla Romanya'ya 1.059 Otokar Cobra II zırhlı araç satıyor ve geçen aralık ayında Portekiz, deniz ikmal gemileri için 134 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı." dedi.