Hasret bitti: 200 bin Suriyeli yola çıktı! İhtiyaçlarını Türk Kızılayı karşıladı

Esad'ın devrilmesinin ardından Türkiye'ye sığınan Suriyeliler birer birer topraklarına dönerken, dünyanın en büyük mülteci kampı olma özelliğini taşıyan ve Suriye'de Türkiye sınırının sıfır noktasında bulunan Atme Kampı'nda kalan Suriyeliler de ülkelerine doğru yola çıkmaya başladı.

Halep, Humus ve Şam'a doğru ilerleyen yaklaşık 200 bin Suriyelinin yol ihtiyaçlarını ise Türk Kızılayı karşılamaya başladı. Okul, sağlıkevi, cami, fırın ve aşevi gibi ihtiyaçların da bulunduğu kampta Suriyeliler, 14 yıl boyunca ülkelerine dönmek için gün sayodı. Esad'ın devrilmesiyle hasretleri sona eren Suriyeliler, memleketlerine ulaştıklarında yakınlarıyla kocuklaştı. RANA BÜYÜKTAŞ