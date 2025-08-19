Hamas'tan dünyaya “İsrail’e baskı yapın” çağrısı

Hamas , uluslararası topluma, İsrail 'e baskı için çağrı yaptı.

Açıklamada, bugünün İsrail 'in 22 aydan uzun süredir iki milyondan fazla Filistinliye karşı artırarak yürüttüğü soykırım ve açlığa mahkum etmesinin gölgesinde anıldığına işaret edildi.

Gazze, AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, BM kararlarını ve uluslararası toplumun Gazze Şeridi'ne saldırıların durdurulması çağrılarını umursamamaya devam ettiğine dikkati çekilen açıklamada, Tel Aviv'in Gazze'deki sağlık sektörünü yıkmak için ilaç ve tıbbi malzeme girişini engellemekte ısrar ettiği de aktarıldı.

Hamas, dünya ülkelerine ve hükümetlerine "Gazze'deki soykırımın durdurulması, Netanyahu başta olmak üzere işgalci liderlerin yargılanması, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden İsrail varlığının izole edilmesi, Gazze'ye yardımların ulaştırılması ve açlığa mahkum etme suçunun sonlandırılması çabalarının aktif hale getirilmesi" çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ne yardım tedarikinin engellemesi, aç bırakma politikasını sürdürmesi ve İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktaları aracılığıyla yaptığı katliamların yansımalarının sorumluluğunun doğrudan ABD yönetimine ait olduğu kaydedildi.