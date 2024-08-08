Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar’ın dikkat çeken hayat hikayesi!

Örgütün Gazze sorumlusu Sinvar, 1962'de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus Mülteci Kampı'nda doğdu. Anne ve babası Aşkelonluydu. Filistinliler'in "Nakba" (Felaket) olarak adlandırdığı olaydan sonra mülteci oldu.



Gazze İslam Üniversitesi'nde Arap dili okudu. İlk kez 1982'de, 19 yaşındayken "İslami faaliyetler" nedeniyle gözaltında tutuldu. Hamas'ın kurucusu Şeyh Ahmed Yasin'in sağ koluydu. 25'inde, örgütün iç güvenlik ağı olan El- Mecid'i kurdu. Hep ön cephede bulundu. İsrail hapishanelerinde geçirdiği zaman, 23 yılı buldu. Ve şimdi Hamas'ın başına geçip "intikam yemini" ettiğini duyurdu.



GERÇEK 'DOST'YA

Türkiye, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılandığı soykırım davasına müdahil oldu. Yaklaşık 30 sayfalık detaylı bir dosya sundu. Ankara'nın bu hamlesinin, Siyonistlerin tüm dünyaya meydan okuyan tavrına karşı ciddi bir adım olduğu duyuruldu. Ankara'nın hazırladığı dosyanın, davanın seyrini Filistin lehine etkileyebileceği değerlendiriliyor.

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