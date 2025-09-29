Hamas: Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair Filistin davasında istenmeyen bir şahsiyet

ABD ve İngiltere medyasında yer alan haberlerde Blair'in Gazze'de geçici bir yönetimin başına getirilmesi planları tartışılırken, Hamas sert tepki gösterdi. Hareketin üst düzey isimlerinden Hüsam Bedran, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'i "Filistin davasında istenmeyen şahsiyet" ilan ederek, onun adıyla ilişkilendirilecek herhangi bir planın Filistin halkı için "uğursuz bir işaret" olacağını söyledi. Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, hareketin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair Filistin davasında istenmeyen bir şahsiyet. Bu kişi (Blair) ile ilişkilendirilecek herhangi bir plan, Filistin halkı için uğursuz bir işaret olur." ifadesini kullandı. Bedran, "Tony Blair olumsuz bir kişilik, özellikle Irak savaşı (2003-2011) sırasındaki rolü nedeniyle işlediği suçlardan ötürü uluslararası mahkemelerin önünde olması gereken biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas, Blair'i ʺşeytanın kardeşiʺ olarak nitelendirdi (AA) "ŞEYTANIN KARDEŞİ" Blair'i "şeytanın kardeşi" olarak nitelendiren Bedran, "Filistin davasına, Araplara ya da Müslümanlara hiçbir hayır getirmemiştir, onun suç dolu ve yıkıcı rolü yıllardır bilinmektedir." açıklamasında bulundu. Bedran, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin meselesinin ancak ulusal bir uzlaşıyla belirlenebilecek iç bir konu olduğunu vurgulayarak, dışarıdan hiçbir bölgesel ya da uluslararası tarafın Filistinlilere işlerini nasıl yürüteceklerini dikte etme hakkı bulunmadığını ifade etti.