PODCAST CANLI YAYIN

Gürcistan’da seçim kaosu: Protestocular cumhurbaşkanlığı konutuna girmeye çalıştı

Tiflis’te protestocular, demir bariyerleri aşarak cumhurbaşkanlığı konutuna girmeye çalıştı. Polis kalabalığı biber gazıyla dağıttı.

Giriş Tarihi:
Gürcistan’da seçim kaosu: Protestocular cumhurbaşkanlığı konutuna girmeye çalıştı

Gürcistan'da bugün yapılan yerel seçimlere karşı çıkan muhalefet partilerinin çağrısıyla başkent Tiflis'te geniş katılımlı hükümet karşıtı protesto düzenlendi. Bağımsızlık Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, hükümete tepki gösterdi.

Protestocular, Rustaveli Bulvarı üzerinden yürüyüşe geçerek son toplanma noktası olarak "Özgürlük Meydanı"na yöneldi. Katılımcılar birkaç grup halinde hareket ederken, muhalefet temsilcileri seçim günü için daha önce "barışçıl devrim" çağrısında bulunmuştu.

Tiflis'te protestocular, demir bariyerleri aşarak cumhurbaşkanlığı konutuna girmeye çalıştı. Polis kalabalığı biber gazıyla dağıttı.

Protestocular cumhurbaşkanlığı konutuna girmeye çalıştı (Ekan görüntüsü)Protestocular cumhurbaşkanlığı konutuna girmeye çalıştı (Ekan görüntüsü)

SEÇİME GİDİLDİ

Ülkede yapılan yerel seçimlerde, Tiflis, Kutaisi, Batum, Rustavi ve Poti dahil beş özerk şehrin belediye başkanları ile 59 belediyenin belediye başkanları ve yerel meclis (sakrebulo) üyeleri seçilecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Sumud Filosu'nda yer alan kahramanlarımız ülkeye döndü! 137 aktivist İstanbul'da
Siyonist İsrail’in alıkoyduğu Türk aktivistler yurda döndü | Türk aktivist: “İsrail, İsrailliğini yaptı"
Aynadaki Yabancı
Derbinin 11'leri belli oldu
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
CANLI ANLATIM | Hamas'tan Gazze yanıtı: Müzakerelere hazırız | Trump'tan Türkiye'ye teşekkür İsrail'e uyarı: Bombalamayı derhal durdurun
Emekliye zam formülü! SSK ve Bağ-Kurlunun kök aylığına yansıtılacak... Yeni aylıklar ne kadar olacak?
Ekosistemde silüet rüşveti: Rüşvet yoksa projeye onay yok
Domenico Tedesco Samsunspor planını hazırladı! Zorlu maçta forma o yıldızların
Borsa vurgununda asıl soru... En bilinen manipülatör: Nihat Özçelik | Ünlü kahveci de işin içinde!
MARMARA, EGE, AKDENİZ LİSTEDE! Meteoroloji'den hafta sonu hava raporu: Fırtına ve sağanak gümbür gümbür geliyor
Marketlerin etiket-kasa oyunu! Toplu alışverişlere dikkat
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Gazze masada
Bilişim suçları için yeni düzenleme geliyor: Banka hesabına dikkat! Hattını kullandırana para cezası
Kuruluş Orhan’ın yıldızı Cihan Ünal’dan ‘Osman Bey’ açıklaması: Milletini koruyan kollayan onurlu bir devlet adamıydı!
İtalyan teknik adam Fenerbahçe'de bir felsefe ortaya koydu! Seninle aramda kocaman bir fark var...
Siyonazi sevici Robbie Williams’ın İsrail övgüsünün ardından Türkiye’de vereceği konser büyük tepki topladı: Sosyal medyada iptal çağrısı
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Alıkonulan aktivistler nerede tutuluyor?
Dram ve gizemin yeni adı: Aynadaki Yabancı size "Ben olsam ne yapardım?" diye sorduracak!