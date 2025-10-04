Gürcistan’da seçim kaosu: Protestocular cumhurbaşkanlığı konutuna girmeye çalıştı

Gürcistan'da bugün yapılan yerel seçimlere karşı çıkan muhalefet partilerinin çağrısıyla başkent Tiflis'te geniş katılımlı hükümet karşıtı protesto düzenlendi. Bağımsızlık Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, hükümete tepki gösterdi.

Protestocular, Rustaveli Bulvarı üzerinden yürüyüşe geçerek son toplanma noktası olarak "Özgürlük Meydanı"na yöneldi. Katılımcılar birkaç grup halinde hareket ederken, muhalefet temsilcileri seçim günü için daha önce "barışçıl devrim" çağrısında bulunmuştu.

Tiflis'te protestocular, demir bariyerleri aşarak cumhurbaşkanlığı konutuna girmeye çalıştı. Polis kalabalığı biber gazıyla dağıttı.

Protestocular cumhurbaşkanlığı konutuna girmeye çalıştı (Ekan görüntüsü)

SEÇİME GİDİLDİ

Ülkede yapılan yerel seçimlerde, Tiflis, Kutaisi, Batum, Rustavi ve Poti dahil beş özerk şehrin belediye başkanları ile 59 belediyenin belediye başkanları ve yerel meclis (sakrebulo) üyeleri seçilecek.