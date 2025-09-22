Gazze’de İsrail’in paralı çetesi Ebu Şebab, Yahudilere tebrik mesajı paylaştı | Ebu Şebab kimdir?

PODCAST CANLI YAYIN

Gazze’de binlerce Filistinli’yi katleden İsrail’e karşı dünya genelinde protestolar sürerken, Batılı ülkeler peş peşe Filistin’i tanımaya hazırlanıyor. Aynı dönemde ise Tel Aviv’in Gazze’de fonlayıp silahlandırdığı Ebu Şebab örgütü yeniden tartışmaların odağına yerleşti. Örgütün ikinci ismi Ghassan Duhine’nin Roş Aşana dolayısıyla Yahudilere tebrik mesajı paylaşması tepkilere yol açarken, siyonistlerle kurulan kirli işbirliği bir kez daha gündeme geldi.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de binlerce Filistinli'yi katleden Siyonist İsrail'e yönelik tepkiler ve protestolar dünya genelinde giderek artarken, Batılı ülkeler de bu katliama kayıtsız kalmayarak Filistin'in bağımsızlığını tanımaya başladı. Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya, Belçika, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Andorra ve San Marino'nun, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulunda Filistin Devleti'ni tanıdıklarını açıklamaya hazırlandığı bildirildi."

Örgütün ikinci adamı Ghassan Duhine'den Yahudilere tebrik mesajı (Takvim.com.tr)Örgütün ikinci adamı Ghassan Duhine'den Yahudilere tebrik mesajı (Takvim.com.tr)

İSRAİL FONLU MİLİTANLARDAN YAHUDİLERE BAYRAM KUTLAMASI

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara destek veren ülkeler yavaş yavaş geri adım atarken, Tel Aviv'in bölgede silahlandırdığı aşiretler dikkat çekiyor. Hamas karşıtlığı üzerinden bir araya getirilen bu aşiretlerin İsrail tarafından fonlandığı ve zaman zaman İsrail'e yakın mesajlar verdiği görülüyor.

Nitekim Gazze Şeridi'ndeki Hamas karşıtı silahlı örgütün yardımcısı Ghassan Duhine, sosyal medya hesabından Roş Aşana vesilesiyle bir açıklama paylaştı. İbranice el yazısıyla kaleme alınmış bir notun da yer aldığı paylaşımda Duhine, "Özellikle Arap Yahudilerimize, genel olarak Yahudi halkına ve bu bayramı dünya çapında kutlayan herkese içten tebriklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı."

İsrail tarafından fonlanan örgütün elebaşı Yaser Ebu Şebab (Takvim.com.tr)İsrail tarafından fonlanan örgütün elebaşı Yaser Ebu Şebab (Takvim.com.tr)

GAZZE'DE İSRAİL'İN PARALI MİLİTANLARI: EBU ŞEBAB ÖRGÜTÜ

"Söz konusu paylaşım Filistin'de büyük tepki çekerken, İsrail tarafından fonlanan ve silahlandırılan Ebu Şebab örgütü yeniden gündeme geldi.

Adını lideri Yaser Ebu Şebab'dan alan örgüt, soykırımcı İsrail'e karşı direnen Hamas'a muhalif silahlı bir yapı olarak biliniyor. Sözde amaçlarını 'sivillerin korunması, insani yardım dağıtımı ve terör ya da yerel aşırılıkçılığın kurbanı olmayacak bölgelerin güvenliğini sağlamak' şeklinde açıklayan bu İsrail yanlısı oluşum, gerçekte ise Gazze'de soykırım işleyen Tel Aviv yönetimiyle ortak hareket ederek Hamas'a karşı silahlı çatışmalara giriyor.

YARDIM KONVOYLARINI YAĞMALIYORLAR

Gazze'de faaliyet gösteren "suç çetesi" olarak tanımlanan grup,Grup, temel hedefinin Gazze'ye insani yardım taşıyan kamyonların güvenliğini sağlamak olduğunu öne sürüyor. Ancak bölge halkı, bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ve söz konusu grubun yardım konvoylarını korumak yerine yağmaladığını söylüyor.

Katil Netanyahu daha önce yaptığı açıklamada ülkesinin Gazze'de Hamas karşıtı olduğunu söylediği aşiretleri silahlandırdığını doğrulamıştı.

"Siyonist İsrail'in kontrolü altındaki Refah'ın güneydoğusunda faaliyet gösteren örgütün lideri, 1990 doğumlu Yaser Ebu Şebab, İsrail'in Arapça yayın yapan resmî radyo kanalı Makan'a verdiği röportajda, Gazze'nin güneyinde İsrail ordusuyla iş birliği yaptığını kabul etmişti."

