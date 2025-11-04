Fransa’dan dikkat çeken rapor: Türkiye savunma sanayiinde zirveye koşuyor

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki başarıları, Avrupa ülkelerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Fransa Savunma Bakanlığı tarafından parlamentoya sunulan Fransa'nın 2025 yılı silah ihracat raporu, Türkiye'nin sektördeki yükselişine geniş yer ayırdı.
Raporda, küresel savunma pazarında rekabetin hızla değiştiği, Türkiye'nin Çin ve Güney Kore ile birlikte yükselen aktörler arasında öne çıktığı vurgulandı.
Türkiye'nin savunma sanayiine yönelik yatırımlarını istikrarlı şekilde sürdürdüğü belirtilen raporda, Türkiye'nin 2024 yılında savunma ihracatını 2023'e kıyasla yüzde 80 artırarak rekor kırdığına dikkat çekildi. Artışta, çok sayıda insansız hava aracı (İHA) sözleşmesinin belirleyici rol oynadığı ifade edildi.
"10 YILDA ÇARPICI İLERLEME"
Fransa Savunma Bakanlığı raporunda, Türkiye'nin son 10 yılda küresel ilk 10 ihracatçı arasında en dikkat çekici ilerlemeyi kaydeden ülkelerden biri haline geldiği vurgulandı.
Raporda ayrıca, ABD, Rusya ve Almanya gibi geleneksel tedarikçilerin yanı sıra Çin, Güney Kore ve Türkiye gibi "yeni aktörlerin" ürün yelpazelerini genişleterek ve daha esnek ihracat politikaları izleyerek pazar paylarını artırdığı kaydedildi.
SİPARİŞLERİN YÜZDE 60'I AVRUPA'YA
Fransa'nın 2024 yılında 21,6 milyar avroluk yeni silah siparişi aldığı, bu siparişlerin yüzde 60'ının Avrupa ülkelerinden geldiği belirtildi. Avrupa Birliği kaynaklı talebin tek başına yaklaşık yüzde 41'lik paya ulaştığı, bunun da kıta genelinde savunma kapasitesini artırma eğilimini yansıttığı ifade edildi.