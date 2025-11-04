PODCAST CANLI YAYIN

Fransa’dan dikkat çeken rapor: Türkiye savunma sanayiinde zirveye koşuyor

Fransa Savunma Bakanlığı’nın 2025 silah ihracat raporunda, Türkiye’nin son on yılda en büyük küresel ihracatçılar arasında “en etkileyici ilerlemeyi” kaydettiği vurgulandı. Raporda, Türk savunma sanayiinin İHA ihracatında yüzde 80 artışla 2024’te yeni bir rekora imza attığına dikkat çekildi.

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki başarıları, Avrupa ülkelerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Fransa Savunma Bakanlığı tarafından parlamentoya sunulan Fransa'nın 2025 yılı silah ihracat raporu, Türkiye'nin sektördeki yükselişine geniş yer ayırdı.

Raporda, küresel savunma pazarında rekabetin hızla değiştiği, Türkiye'nin Çin ve Güney Kore ile birlikte yükselen aktörler arasında öne çıktığı vurgulandı.

Türkiye'nin savunma sanayiine yönelik yatırımlarını istikrarlı şekilde sürdürdüğü belirtilen raporda, Türkiye'nin 2024 yılında savunma ihracatını 2023'e kıyasla yüzde 80 artırarak rekor kırdığına dikkat çekildi. Artışta, çok sayıda insansız hava aracı (İHA) sözleşmesinin belirleyici rol oynadığı ifade edildi.

"10 YILDA ÇARPICI İLERLEME"

Fransa Savunma Bakanlığı raporunda, Türkiye'nin son 10 yılda küresel ilk 10 ihracatçı arasında en dikkat çekici ilerlemeyi kaydeden ülkelerden biri haline geldiği vurgulandı.

Raporda ayrıca, ABD, Rusya ve Almanya gibi geleneksel tedarikçilerin yanı sıra Çin, Güney Kore ve Türkiye gibi "yeni aktörlerin" ürün yelpazelerini genişleterek ve daha esnek ihracat politikaları izleyerek pazar paylarını artırdığı kaydedildi.

SİPARİŞLERİN YÜZDE 60'I AVRUPA'YA

Fransa'nın 2024 yılında 21,6 milyar avroluk yeni silah siparişi aldığı, bu siparişlerin yüzde 60'ının Avrupa ülkelerinden geldiği belirtildi. Avrupa Birliği kaynaklı talebin tek başına yaklaşık yüzde 41'lik paya ulaştığı, bunun da kıta genelinde savunma kapasitesini artırma eğilimini yansıttığı ifade edildi.

ÇOK KUTUPLU REKABET DÖNEMİNİN YERLEŞTİ

Raporda, ABD'nin 2024 mali yılında yürüttüğü hükümetler arası satışlarda (FMS) en büyük paya sahip alıcılar arasında Türkiye'nin de yer aldığı, bu tablonun Avrupa'daki güvenlik ortamı ve kapasite yenileme ihtiyacının bir sonucu olarak şekillendiği belirtildi.

Son olarak raporda, küresel savunma sanayiinde çok kutuplu rekabet döneminin yerleştiği, Türkiye, Çin ve Güney Kore gibi ülkelerin yükselişinin geleneksel büyük ihracatçıların pazar paylarını zorladığı değerlendirmesine yer verildi.

