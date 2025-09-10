Fransa'da halk Macron'un politikalarına karşı sokağa indi: 200 kişi gözaltına alındı!

Fransa’da Bayrou’nun bütçe planına karşı protesto hareketi başladı. (AA)

Paris'te yaşayan Julie isimli gösterici ise hükümetten bunaldığı için eyleme katıldığını belirterek, "Ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz artık." dedi.

Julie, oy verdiklerinde bunun dikkate alınmadığını söyleyerek, barışçıl olduklarını ve yerel makamların seslerini duymasını umduklarını dile getirdi.

Giderek "sağa kayan ve ırkçı" bir hükümetlerinin olduğu değerlendirmesinde bulunan Julie, "Artık böylesine aleni bir şekilde, ırkçı ve emekçi sınıfa karşı böylesine aşağılayıcı bir şekilde konuşmak mümkün değil." dedi.

Ülke genelinde farklı kentlerde okul girişlerini ve yolları kapatma eylemleri devam ederken, öğleden sonra büyük kentlerde yürüyüşler düzenlenmesi bekleniyor.

Bu hafta düşen François Bayrou hükümetinin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, basına yaptığı açıklamada, gösterilerde şu ana kadar yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığını belirtti.