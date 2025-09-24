PODCAST CANLI YAYIN

Dallas'ta göçmenlik merkezine silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Dallas kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu’nun (ICE) merkezine silahlı saldırı düzenlendi.Yetkililere göre, keskin nişancı en az üç kişiyi vurduktan sonra bir çatıda ölü bulundu.

ABD'nin Dallas kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu'nun (ICE) merkezine silahlı saldırı düzenlendi.

DALLAS'TA SİLAHLI SALDIRI

Kolluk kuvvetleri kaynakları, yerel saatle sabah 7'den (Doğu Saati ile sabah 8'den) hemen önce, silah sesleri duyulduğuna dair ihbarlar üzerine polisin ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ne çağrıldığını söyledi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Dallas polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, içinde gözaltı merkezi de bulunan ICE tesisine bitişikteki binadan ateş açıldı. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Polis, silahlı saldırıyı yaptığı düşünülen şüphelinin, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada kendini yaraladığını ve sonrasında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Silahlı saldırıda kurşun isabet edenlerden ikisinin ICE merkezinde gözaltında bulunan düzensiz göçmenler olduğu kaydedildi.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, konuyla ilgili ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.

Noem, "Ayrıntılar henüz ortaya çıkmadı, ancak çok sayıda yaralı ve ölü olduğunu doğrulayabiliriz." ifadesine yer verdi.

Öte yandan ICE yetkilileri ise ABD medyasına yaptığı açıklamada, saldırganın bir keskin nişancı olabileceğini kaydetti.

